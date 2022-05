Valentino Rossi entra nei mondi virtuali con la newco VR46 Metaverse

Valentino Rossi entra nel mondo virtuale con la newco VR46 Metaverse, dedicata al brand VR46 nei metaversi. Il progetto, che vede l’ex campione di motociclismo insieme alla media holding italiana The Hundred, segna una nuova tappa nel percorso di sviluppo di VR46, brand che ha già una presenza trasversale nel Motorsport, con l’obiettivo di offrire contenuti innovativi ed esperienze virtuali immersive per i fans degli sport motoristici di tutto il mondo.

VR46 Metaverse progetterà e sviluppare contenuti unici dedicati al brand VR46 nel metaverso, nel gaming e nel mondo degli NFT (non-fungible token). Il tutto grazie alla joint venture con The Hundred, media holding italiana che metterà a disposizione il suo know-how nel settore per sviluppare esperienze virtuali dedicate ai numerosissimi fans di Valentino Rossi nel mondo, agli appassionati di sport motoristici e ai videogiocatori in generale. La joint venture che ha portato alla nascita di VR46 Metaverse è stata promossa da Nicola Volpi, lead investor di The Hundred.

Il progetto prevede unacon l’obiettivo di creare, all'interno dei mondi virtuali persistenti, una piattaforma globale dedicata al Dottore, al VR46 Racing Team e all’Academy: il “Popolo Giallo” e i fan del Motorsport potranno vivere le proprie esperienze di intrattenimento virtuale incontrando i piloti, interagendo con gli altri utenti e perfino gareggiando tra loro. A guidare la società è, Ceo di VR46 Metaverse e partner di The Hundred.