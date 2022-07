UNA: il nuovo consiglio direttivo fa il punto sui primi 100 giorni

Il consiglio direttivo di UNA, in carica dal 4 aprile scorso, ha superato il 14 luglio la boa dei primi 100 giorni. L’associazione ha voluto dunque fare il punto sulle iniziative promosse fino ad oggi.

Il primo momento ufficiale è stato a maggio la cerimonia di premiazione della prima edizione di The PRize, il neonato premio dedicato alle relazioni pubbliche promosso da UNA, un riconoscimento dedicato a un comparto altamente strategico e in forte evoluzione. In lavorazione in questi mesi ci sono inoltre altri due premi patrimonio storico di UNA: gli Effie in collaborazione con UPA a settembre e L’Italia che comunica a dicembre.

L’associazione ha dato vita quindi a UNA Branding Hub, la unit che si propone di riposizionare al centro di ogni attività di comunicazione la marca, i suoi valori fondanti, la sua essenza, il suo impegno etico e sociale, il suo ruolo strategico e di guida. Sono quindi nate due nuove territoriali: Puglia/Basilicata a giugno e la recente Liguria a luglio. UNA Next Gen è la nuova iniziativa di UNA che ha come obiettivo quella di dare nuova linfa al mercato, offrendo un nuovo palcoscenico ai giovani che hanno scelto la loro professione tra le diverse discipline del mondo della comunicazione ed esercitano il loro talento presso le agenzie associate. A tal fine è stato organizzato anche il primo open day di UNA dedicato ai giovani studenti e neolaureati che si stanno affacciando al mercato del lavoro, interessati a conoscere di più il mondo della comunicazione in tutte le sue accezioni, con l’obiettivo di raccontare la varietà delle figure professionali che operano nel settore.

L’entrata di 7 nuovi associati ha dato nuovo vigore all’associazione, in termini di copertura geografica nel Sud Italia e di nuovi territori attigui alla comunicazione. La presenza di UNA, infati, si sta espandendo anche in territori professionali diversi, come quello della consulenza con l’ingresso, tra gli altri, di un big come Accenture. UNA ha quindi organizzato “Rete! la comunicazione gioca di squadra”, l’iniziativa voluta dagli associati con l’obiettivo di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi per creare un fronte comune, fare business e presentare il mondo vario e unico della comunicazione italiana con una narrazione nuova, più vicina alla realtà.

In continuità con il lavoro con e per le Audi, il Media HUB, in collaborazione con il Centro Studi di UNA, ha presentato la ricerca “Gli Investimenti media e l’evoluzione della media cost inflation 2022”, ossia le previsioni di mercato e l’impatto sul trend dei costi dei mezzi in un anno di forte incertezza, rilasciando una proiezione per il 2022 di positività seppur leggera a causa della forte volatilità che sta attraversando il mercato. Il Retail Hub di UNA ha invece presentato la nuova ricerca “Media Retail e l’evoluzione post emergenza Covid del Retail”, nella quale la comunicazione retail si posiziona come protagonista dell’ultimo miglio in particolare nell’interazione diretta con il consumatore al momento dell’acquisto.

Il tavolo di lavoro che si occupa delle gare pubbliche ha ripreso le attività con l’obiettivo di realizzare un’attività istituzionale a Roma in collaborazione con Confindustria Intellect il prossimo autunno, compatibilmente alla situazione politica in corso. Infine, in ottica di servizi alle associate, gli sforzi di UNA sono anche concentrati sulla stesura del Contratto di lavoro per le professioni della comunicazione e sulla definizione dei codici Ateco delle professioni delle agenzie.

“Il comparto delle aziende della comunicazione a fine 2021 contava 26mila addetti per un fatturato di 15 miliardi di euro”, afferma Davide Arduini, Presidente di UNA. “Siamo dunque una voce rilevante nell'economia italiana. L’impegno del nuovo Consiglio eletto il 4 aprile è quello di espandere l’influenza e l’autorevolezza dell’associazione nel mercato italiano a beneficio dei suoi associati, ma soprattutto a beneficio e sostegno degli investimenti che le aziende stanziano in comunicazione”.