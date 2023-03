La finalizzazione di un’operazione di mercato, l’apertura della prima sede internazionale del gruppo in uno dei paesi europei già presidiati sul fronte commerciale, il rafforzamento della divisione tecnologica ed una crescita del giro d’affari a doppia cifra. Sono questi i principali progetti per il 2023 di TMP Group, la tech-media company italiana di cui sono principali azionisti Roberto Rosati, amministratore delegato, e Maria Teresa Astorino, presidente, che si è recentemente quotata in Borsa a Milano con un flottante superiore al 25%.

Progetti di merger & acquisition e l’espansione geografica sono quindi i due punti fermi del piano di sviluppo del gruppo, che potrà contare per queste attività sulle risorse finanziarie raccolte grazie all’operazione Piazza Affari. «Già nel 2023 intendiamo annunciare una prima operazione di mercato, probabilmente in Italia. Stiamo guardando tante realtà che operano in segmenti verticali completari al nostro core business, realtà che investono nella tecnologia al servizio della comunicazione dei brand», spiega a Engage Roberto Rosati. «L’idea è quelle di scegliere società che ci aiutino o ad incrementare la gamma di servizi offerti al mercato o a diversificare la clientela in settori merceologici dove oggi siamo poco presenti».

L’acquisizione, la prima di una serie che saranno poi realizzate nei prossimi anni, sarà accompagnata anche dall’apertura della prima sede estera di TMP Group, «in uno dei mercati dove siamo già attivi a livello commerciale, soprattutto per quei clienti italiani interessati ad investire in questi mercati: Francia, Spagna e Gran Bretagna. Aprire in loco vuol dire per TMP Group iniziare a lavorare anche per le aziende di quel determinato mercato».

Chiuso il 2022 con un fatturato consolidato di 6,5 milioni di euro, in aumento del 14% rispetto ai 5,7 milioni pro forma del 2021, ed un EBITDA consolidato non inferiore a 2 milioni di euro, «TMP Group vuole continuare a crescere con performance a doppia cifra anche nei prossimi anni, a partire dal 2023, anno per il quale ad oggi siamo già vicini al 50% del budget. Oggi il nostro fatturato è raccolto per più del 40% dalla divisione Experience, dedicata al mondo degli eventi ibridi, al 35% dall’area Technology, specializzata in metaverso, blockchain, realtà virtuale, nft e gaming, e al rimanente 20-25% alle attività di Production, dove operiamo con Hangar21, la digital production factory fondata nel 2021, e Digital. In quest’ultimo ambito siamo specializzati in particolare nei contenuti e nelle strategie per i social votati al performance marketing». In prospettiva però, sottolinea Rosati, l’ultima arrivata, «la divisione Technology, è destinata ad aumentare il suo peso almeno al 40% del giro d’affari».

TMP Group è nato nel 2012 in Sicilia su iniziativa di Maria Teresa Astorino come agenzia di digital marketing, mentre tra il 2017 eil 2018, con l’ingresso nel gruppo di Roberto Rosati e della sua Sportellence, ha iniziato ad occuparsi anche di eventi. Poi la svolta tecnologica. «Da realtà digitale siamo diventati prima una media company e ora una tech media company», riassume il manager.

La società ha 4 sedi operative in Italia a Milano, Santa Margherita di Belice (Agrigento), Torino e Roma, oltre a poter contare su partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Il team è composto da 34 risorse, con un’età media 30 anni, mente il portfolio clienti è diversificato, con brand nazionali e internazionali.