Stefania Siani è il nuovo presidente Adci. Mastromatteo vicepresidente

Stefania Siani è il nuovo presidente di Adci. L’Assemblea dei Soci dell’Art Directors Club Italiano, l’associazione che riunisce i migliori professionisti del settore della pubblicità e della comunicazione, ha eletto i nuovi Organi per il triennio 2022-2024.

Giuseppe Mastromatteo è vicepresidente e Caroline Yvonne Schaper segretario generale.

L’Assemblea dei Soci ha anche nominato i seguenti membri del consiglio direttivo: Valentina Amenta, Consigliere (con delega Equal e D&I); Jack Blanga, Consigliere (con delega Scuole, giovani e formazione); Samanta Giuliani, Consigliere (con delega alla strategia editoriale); Angela Pastore, Consigliere e rappresentante Local Ambassador; Lorenzo Picchiotti, Consigliere (con delega Scuole, giovani e formazione); Francesco Poletti, Consigliere (con delega ADC*E e relazioni internazionali); Alessandro Sciarpelletti, Consigliere (con delega Tech & Platform relations).

I Probiviri sono Gianguido Saveri, Lorella Montanaro, Massimiliano Maria Longo, Maurilio Brini (supplente). Il Tesoriere è Alessandra Tremolada.

I Local Ambassador, infine, sono Angela Pastore (Campania), Alessandro De Micheli (Torino), Marco Diotallevi (Roma), Francesco Grandazzi (Milano), Michele Mariani (Torino), Vincenzo Piscopo (Campania), Marco Riccobono (Sicilia), Rocco Sparapano (Puglia), Lorenzo Terragna (Roma), Massimo Valeri (Bologna).

Presidente e amministratore della ADCI Servizi è stato nominato Tiziano Tassi.

“Quasi 40 anni fa nasceva ad opera dei più grandi pubblicitari dell’epoca l’ADCI, Art Directors Club Italiano, per modernizzare e internazionalizzare la pubblicità italiana celebrando e promuovendo le sue espressioni di massima eccellenza - commenta Stefania Siani neoeletta Presidente ADCI -. Oggi come Presidente sono fiera di raccogliere da Vicky Gitto questo testimone e continuare insieme alla rinnovata squadra, la gloriosa storia del Club. La nostra missione continua ad evolversi, con l’eccellenza creativa, l’evoluzione valoriale e l’impegno verso le nuove generazioni al centro del nostro mandato”.

"Sono onorato di far parte della squadra di Stefania – commenta Giuseppe Mastromatteo, neoeletto Vicepresidente ADCI - che ringrazio ancora per avermi scelto come vicepresidente e a cui darò tutto il mio sostegno per portare avanti l'ambizioso programma del suo mandato. Sono certo che la sua presidenza e il mio costante aiuto porterà benefici non solo al club ma tutta la nostra industry."