smartclip Italia mantiene stabile il giro d'affari e si prepara a lanciare nuovi prodotti

smartclip Italia mantiene stabile il giro d'affari e si prepara a lanciare nuovo prodotti nel 2021. Mentre il COVID-19 continua ad avere un impatto sull'economia globale, sottolinea la società, la pubblicità video e la stessa piattaforma hanno dimostrato resilienza e capacità di performance.

La pandemia ha costretto le persone a trascorrere molto più tempo a casa, con una conseguente ripercussione sulle abitudini di consumo e sulle modalità di fruizione dei contenuti, in questo contesto il consumo di video e di soluzioni pubblicitarie avanzate, come l’Addressable Tv, ha continuato a crescere.

“Durante quest’anno, possiamo confermare di aver mantenuto il volume d’affari del 2019 grazie alla nostra piattaforma smartx sempre più performante, alle nostre soluzioni cross-screen e alla diffusione delle tv connesse, device unici che si connettono per ogni canale sul nostro network e che sono cresciute del 147% rispetto al 2019. Abbiamo lanciato la funzionalità di cross-device targeting in Italia facendone una caratteristica proprietaria e rivoluzionaria, aprendo la strada alla pianificazione di annunci pubblicitari mirati verso consumatori che interagiscono su più dispositivi all'interno della stessa abitazione, unendo efficacemente il mondo della tv tradizionale con la distribuzione e la pianificazione digitale. Inoltre, abbiamo rafforzato la nostra presenza in Italia con l’integrazione di nuovi broadcaster, sia nazionali sia regionali, al nostro portfolio”, dichiara Giuseppe Bronzino, Managing Director per l'Italia della piattaforma adtech.

Negli scorsi anni, smartclip ha gestito oltre mille campagne di addressable tv in Europa, di cui cento solo in Italia dal 2017 al 2019. Nel 2020 ha già raggiunto e superato questa soglia grazie all'incremento del traffico disponibile e ai nuovi strumenti di targetizzazione introdotti, come il CrossDevice retargeting, che permette di seguire l'utente attraverso il percorso di navigazione sui diversi dispositivi.

“Rispetto al 2017, anno in cui abbiamo presentato per la prima volta la nostra tecnologia all’industry, sentiamo che ora il mercato è maturo e tecnologicamente al passo per gestire l’addressability per cui siamo fiduciosi che il 2021 sarà un anno di grandi soddisfazioni. smartclip fa parte di un grande gruppo, RTL Group, che da anni continua a introdurre innovazioni tecnologiche per broadcaster, editori e tutti gli operatori che forniscono servizi di streaming. Tutto questo ci rende ottimisti per il nuovo anno", afferma Elisa Belmonte, Sales Director di smartclip Italia.

smartclip si prepara a lanciare in Italia un nuovo prodotto

Il Gruppo prevede inoltre ulteriori importanti investimenti per sottolineare lo sviluppo della famiglia smartx, completamente costruita in Europa e focalizzata su broadcaster e fornitura di servizi per lo streaming. Ma altre novità sono in arrivo nei prossimi mesi.

"Stiamo lavorando e attendendo che il mercato sia pronto per l’introduzione del programmatic nell’ATV. Il nostro obiettivo per il 2021 è avvicinare domanda e offerta attraverso una soluzione integrata. Inoltre, vogliamo estendere il nostro portfolio includendo broadcaster locali per creare una coda lunga e avvicinare anche le PMI alla pianificazione su Addressable Tv. Non ultimo dovremo fare i conti con la fine dei cookie di terze parti. smartclip, naturalmente, sta lavorando da tempo su questo fronte in tutta Europa - prosegue Belmonte, “Per l'anno prossimo prevediamo un'ulteriore crescita grazie al lancio anche nel nostro Paese del formato SwitchIn Masthead, già disponibile in Europa, e al focus sempre maggiore sullo sviluppo della nostra piattaforma tecnologica proprietaria smartx”.

"L’ATV continuerà a essere il punto centrale della nostra offerta viste anche le previsioni che ne decretano una forte e costante crescita nei prossimi anni, ma quello che voglio sottolineare è il nostro approccio alla distribuzione dell’advertising video a 360 gradi, presidiando il settore in tutti i suoi touchpoint e modalità espressive e dialogando con tutti i player del mercato lato investitori ed editori, al fine di contribuire fattivamente a una ulteriore crescita del segmento”, conclude Bronzino.

La crescita del consumo di video online

Il consumo di video online e di media digitali in Italia è aumentato in modo trasversale. L’ultima indagine di Bva-Doxa, presentata insieme all'Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano, ha rilevato, che nel 2020 il 44% degli utenti ha incrementato il tempo dedicato ai video di intrattenimento, il 20% ha aumentato la fruizione di contenuti editoriali, il 14% di videogame e il 12% di musica online. Un incremento del tempo di consumo che ha riguardato tutte le fasce anagrafiche. Queste nuove abitudini hanno chiaramente determinato anche un utilizzo sempre maggiore della TV.

Ciò ha ridotto l'impatto negativo del COVID-19 su business online e pubblicità digitale. In questo contesto, nel corso dell’anno in chiusura, smartclip ha presentato ai clienti fidelizzati interessanti novità di prodotto, inventory e opzioni di targeting e, inoltre, ha avuto modo di approcciare un numero significativo di nuovi clienti, appartenenti a settori merceologici differenti che hanno manifestato sempre più interesse e curiosità nei confronti dell’Addressable TV.

Sebastian Busse, International Addressable TV Director di smartclip, ha recentemente condiviso i risultati raggiunti dall’Addressable TV in Europa in questi ultimi mesi nonostante la crisi sanitaria: la Germania ha registrato crescite significative negli investimenti, in Italia e in Spagna sono state erogate le prime campagne di cross-device targeting e, per quanto riguarda la Francia, la legislazione ha concesso l’introduzione dell’Addressable Tv su larga scala, cancellando, di fatto, una legge del 1993 che proibiva la targetizzazione degli annunci video sulle tv dei broadcaster.