Show Reel Factory si rafforza con l’ingresso di 6 nuovi talent

In arrivo anche nuove produzioni di format: i primi sono lo show per la tv “Sapore di Montagna” per Food Network con Davide Zambelli e lo spettacolo teatrale “Cosa volete da me” di Alice Mangione

Show Reel Factory, la talent agency di Show Reel Media Group, inaugura il 2023 con sei nuove acquisizioni ampliando il proprio roster a 36 talenti gestiti in esclusiva.

“Per il 2022 ci eravamo posti degli obiettivi sfidanti, a partire dall’ampliamento del nostro roster, che ci hanno portato molte soddisfazioni e risultati. Un anno fa annunciavamo il raggiungimento dei 25 talent gestiti in esclusiva e ora quella cifra è aumentata di oltre il 40%”, afferma Helio Di Nardo, Ceo di Show Reel Factory, che ha aggiunto. “Questo è stato possibile grazie al grande lavoro parallelo che abbiamo fatto - e stiamo continuando a fare - di crescita sul team di Factory perché crediamo che sia l’unico modo per scalare la qualità del nostro know how e metodo per metterli a disposizione di un numero sempre maggiore di talent in cui vogliamo investire senza perdere qualità o visione”.

Tra i nuovi ingressi, troviamo la coppia di attori e content creator formata da Valentina Barbieri e Thomas Basilico, noti per le loro virali imitazioni e parodie di personaggi famosi.

Poi Debora Fulli, content creator e make-up artist, inserimento attraverso il quale l’agency conferma il proprio presidio del settore beauty, già ben consolidato dalla presenza di nomi come The Lady.

Segue il creator polistrumentista Il Ginnasio, noto per la partecipazione al programma “Generazione LOL” di Prime Video insieme ai già citati Valentina Barbieri e Thomas Basilico.

Infine, con Martina Rocca e Alice Berardi il roster si arricchisce di due giovani professioniste del mondo della comunicazione, fondatrici dell’agenzia mea design, i cui progetti spaziano dai podcast e libri all’insegnamento.

Le novità di Show Reel Factory

Il 2023 segna intanto l’arrivo in tv con un proprio programma per il giovane food blogger trentino Davide Zambelli: è iniziato domenica 26 febbraio “Sapore di Montagna”, in onda su Food Network, canale 33, che accompagnerà i telespettatori in un viaggio fra i piatti caratteristici della cucina montana: dai più tradizionali, come i pizzoccheri o lo strudel, a preparazioni più originali.

Debutterà invece il 20 maggio il primo spettacolo da solista dell’attrice comica e volto del duo The Pozzolis Family Alice Mangione, che tornerà a teatro con “Cosa Volete da Me”, uno spettacolo che la vedrà esibirsi al Teatro San Babila di Milano.