Regione Lombardia, ecco le agenzie in pole nella gara per la comunicazione da oltre 47 milioni di euro

Il raggruppamento di Inrete, AB Comunicazioni ed Esclusiva è in testa per gli eventi (lotto 1); Carmi e Ubertis (Qubit) ed EY Advisory per branding e campagne (lotto 2); I Mille, AB Comunicazioni, Inrete ed Esclusiva per l'advertising digitale (lotto 3); e infine AB Comunicazioni, Inrete ed Esclusiva per l'informazione istituzionale (lotto 4)

E’ alle battute finale la gara aperta a giugno da Regione Lombardia per la scelta delle nuove agenzie per la comunicazione e gli eventi per i prossimi 4 anni. Un bando che ha messo in palio un valore complessivo a base d’asta di 42 milioni di euro, per una durata di 48 mesi, che sale a 47,25 milioni di euro se si tiene conto anche della proroga tecnica di 6 mesi.

La gara è suddivisa in 4 lotti e, secondo quanto ricostruito da Engage, in testa e in attesa dunque dell’aggiudicazione definitiva figurerebbero:

Il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Inrete, AB Comunicazioni ed Esclusiva, in testa per l’ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi istituzionali e sul territorio, fiere e manifestazioni (il lotto 1 ha un valore di 21 milioni di euro);

Carmi e Ubertis (Qubit Italy) ed EY Advisor per brand identity, comunicazione strategica e campagne di comunicazione (l’importo messo a gara dal lotto 2 ammonta a 9 milioni di euro);

per brand identity, comunicazione strategica e campagne di comunicazione (l’importo messo a gara dal lotto 2 ammonta a 9 milioni di euro); L'rti costiuito da I Mille, AB Comunicazioni, Inrete ed Esclusiva per le campagne e le iniziative di comunicazione istituzionale ad alto contenuto digitale (il valore dell’appalto del lotto 3 è di di 9 milioni di euro);

E infine AB Comunicazioni, Inrete ed Esclusiva per i servizi a supporto dell’informazione istituzionale (il valore del Lotto 4 è di 3 milioni di euro).

La precedente gara della Regione Lombardia risalente al 2018, aveva visto vincitori Inrete e Consel per gli eventi, Connexia per il digitale e il raggruppamento formato da AB Comunicazioni, Triumph e Accent On Design per l’advertising.