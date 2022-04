Posizionamento sui marketplace e scalabilità: Etailing partecipa al Netcomm Forum

Sarà presente al Netcomm Forum con un suo stand Etailing, start up innovativa fondata a Firenze nel 2020 da Massimiliano Scalabrino – manager con un’esperienza ultraventennale nel marketing e nelle strategie digitali, avendo lavorato per brand come Aruba, Register.it, Trenitalia, Intesa San Paolo e Getronics – con la mission di creare una società di servizi costruita sui dati e sulla tecnologia, a supporto dei brand nella loro scalata nel mondo dei marketplace.

Etailing è infatti un Marketplace Accelerator, centro di competenze verticali sul mondo dei marketplace, e in particolare su Amazon. La società, grazie ad una tecnologia proprietaria di Business Intelligence Analytics e all’esperienza di un team di specialisti verticali, supporta le aziende ed i brand nel posizionamento sui principali marketplace. “Pensare che per vendere su Amazon basti inserire il proprio prodotto e aspettare che qualcuno lo compri è profondamente sbagliato; la competizione sul marketplace aumenta ogni giorno, per cui il posizionamento è ormai fondamentale per la profittabilità del business”, spiega Scalabrino.

Etailing: tre business unit per un’offerta a 360 gradi

La società copre tutti gli aspetti del posizionamento sui marketplace, grazie a un’offerta basata su tre business units. La prima è Marketplace Strategy & Business Intelligence, e si occupa della consulenza e gestione dell’account Amazon (Vendor e Seller). Per Brand/Aziende già presenti su Amazon o che devono creare il business model da zero, la società gestisce lo sviluppo completo di una strategia di posizionamento e di forecasting delle potenzialità internazionali.

La divisione Accelerator di Etailing nel 2021 ha superato le aspettative, acquisendo come clienti 17 aziende appartenenti a categorie differenti: food, beverage, prodotti healthcare, cosmesi, cura della bellezza, fashion etc. “Amazon – sottolinea Scalabrino – riserva sempre più importanza ai brand, ed è per questo che l’obiettivo che si pone Etailing per il 2022 è quello di un riposizionamento su un mercato medio-alto, con l’acquisizione di aziende che allochino budget importanti dedicati all’adv.”

La seconda b.u. è Marketplace ADV & Positioning: sotto questo ombrello vengono raggruppate le attività relative a strategia e gestione campagne adv e posizionamento organico (SEO) per l’acquisizione di traffico qualificato finalizzato all’acquisto dei prodotti. Etailing ha ricevuto la certificazione come Amazon Ads partner: grazie alle speciali risorse formative riservate agli Amazon Partner, il team aziendale è costantemente formato e aggiornato su obiettivi di vendita e di brand awareness.

Infine, la b.u. Brand Selling, grazie cui la società si occupa di accordi di acquisto di importanti stock con aziende/brand per la rivendita dei prodotti su Amazon e sviluppo strategico di branding per PMI che vogliono vendere nuovi prodotti sui Marketplace e che hanno necessità di impostare da zero un Brand in Private Label. “La decisione di investire su aziende produttrici locali, per rilanciare il Made in Italy su piattaforme importanti come Amazon, è stata una scelta che ha pagato. Puntando sulla valorizzazione dei prodotti delle eccellenze toscane, Etailing ha infatti incrementato il suo fatturato, dribblando al contempo la difficoltà nella reperibilità dei prodotti, data dalla difficile situazione geopolitica attuale.”

Etailing parteciperà alla prossima edizione del Netcomm Forum, che si terrà il 3 e 4 maggio a Milano. “È la prima volta che Etailing è presente con il proprio stand a questo importante evento; per noi è un traguardo ed è motivo di orgoglio poter contribuire col nostro know how. Dopo due anni di difficoltà, è un piacere avere la possibilità di parlare vis-à-vis con i clienti già acquisiti e al contempo poter costruire nuove partnership”, conclude il CEO di Etailing.

La società sarà presente al MiCo – Milano Convention Centre, presso lo stand 0-O14.