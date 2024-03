Pfizer affida l’account creativo globale a Publicis: IPG mantiene PR e incarichi medicali

A soli 10 mesi dal conferimento delle sue attività di comunicazione a FCB e IPG Health, Pfizer ha trasferito gli incarichi creativi da Interpublic Group a Publicis. Nel dettaglio, IPG mantiene l'attività PR della multinazionale farmaceutica, e l’incarico in ambito di salute, tra cui gli affari medici e le attivazioni. Pfizer ha confermato che integrerà pienamente la creatività nell'attuale struttura di Publicis che già comprende dati, media e produzione.

"Mentre Pfizer evolve il suo modello di marketing, l'azienda è profondamente impegnata nella partnership flessibile tra due agenzie che è stata messa in atto lo scorso anno", ha dichiarato un portavoce di Pfizer in una dichiarazione condivisa con Campaign US. "Publicis e IPG, ciascuna con le rispettive aree di responsabilità, continueranno a contribuire alla realizzazione di comunicazioni di marketing integrate all'avanguardia e basate sui dati, incentrate sul valore della nostra scienza e delle nostre scoperte".

A maggio il colosso farmaceutico ha affidato a IPG la gestione della creatività globale e a Publicis Groupe la pianificazione e l'acquisto dei media. L'incarico, del valore di 1,41 miliardi di dollari, è stato il più grande del 2023 e ha interessato più di 30 mercati, secondo quanto si apprende da Campaign's Advertising Intelligence.

In precedenza, Pfizer collaborava con diverse agenzie a livello globale, tra cui Carat e iProspect di Dentsu per i media e Team Pfizer, l'unità su misura di WPP, per la creatività. Gli account sono stati messi in revisione nel febbraio 2023, dopo che Pfizer ha nominato un nuovo CMO globale, Drew Panayiotou, nell'agosto 2022.

Publicis si è già occupata della produzione creativa per Pfizer, con Publicis Conseil e LeTruc/Publicis NY responsabili dello spot del Super Bowl di quest'anno. Pfizer ha speso 3,7 miliardi di dollari in pubblicità nel 2023, rispetto ai 2,8 miliardi di dollari del 2022, secondo il rapporto annuale 10-K SEC dell'azienda.

L'operazione arriva dopo che Pfizer ha registrato il suo fatturato annuale più basso dal 2020, con un calo del 41% a 58,5 miliardi di dollari nel 2023, rispetto al fatturato record di 100,3 miliardi di dollari dell'anno precedente.