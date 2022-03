Omar Odino è il nuovo Chief Growth Officer di Kleecks

Nuovo ingresso in Kleecks, piattaforma di marketing digitale che fornisce servizi e soluzioni basati sull’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione Seo dei siti web.

A Omar Odino è stato affidato il ruolo di Chief Growth Officer. Con più di 20 anni di esperienza nel mondo della digital transformation, in Kleecks Odino avrà il compito di supportare l’azienda nel mettere a punto una strategia di medio-lungo periodo che prevede lo sviluppo di attività sia in ambito operation sia nel go-to market.

Il percorso professionale di Omar Odino l’ha portato a lavorare per i principali gruppi internazionali di comunicazione e marketing, tra cui WPP, Interpublic e Publicis. Prima di arrivare in Kleecks, Odino è stato Chief Digital Officer di JWT (oggi Wunderman Thompson) e di Value Partner, società di consulenza strategica. Dal 2018 al 2022, nel ruolo di Digital Transformation Director, è stato in Design Group Italy (Gruppo Alkemy) dove ha collaborato a diversi progetti italiani e internazionali in ambito innovazione.

“Oggi torno a lavorare con Marco Bezzi, fondatore di Kleecks, che ho avuto il piacere di conoscere ai tempi di JWT”, dichiara Odino. “All’epoca Kleecks era ancora in fase embrionale ma in questi anni ha conosciuto un forte sviluppo e oggi le sue soluzioni sono adottate da decine di clienti italiani e internazionali, che le riconoscono di essere un vero e proprio boost per le strategie aziendali di marketing e SEO. Sono felice di potermi inserire in questo percorso, apportando il mio contributo professionale alla crescita di Kleecks”.

“L’ingresso di Omar dopo quello di Jane Reeve, Business Partner, meno di un mese fa, è la conferma dell’investimento strategico che stiamo implementando per rafforzare il nostro organico con profili professionali in ruoli chiave”, dichiara Marco Bezzi, fondatore di Kleecks. “Quest’anno l’obiettivo è di accelerare rapidamente la nostra espansione post Covid per aprire nuovi importanti mercati”.