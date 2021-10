I profondi cambiamenti culturali in atto nella società contemporanea non possono non essere interpretati dai marchi. Pena l’alienazione dei consumatori, oggi molto più consapevoli e attenti all'impatto sulla collettività, e la perdita di rilevanza sul mercato.

La sostenibilità ambientale ed economica, la parità di genere, i diritti civili sono i nuovi spazi in cui le persone e le aziende si incontrano, si confrontano e comunicano in una maniera del tutto diversa rispetto al passato, utilizzando linguaggi inediti e dettando modelli di consumo alternativi.

Da queste premesse è partita Leagas Delaney Italia per presentare il nuovo posizionamento e il nuovo modello d’agenzia. Negli ultimi due anni, la struttura si è evoluta scommettendo sui talenti creativi, ampliando la sua visione di mercato e aggiornando modelli e processi operativi.

La squadra di Leagas Delaney

Per quanto il vertice della struttura, al Ceo e Partner Alessandro Paul Scarinci si è affiancato Filippo Mutani (ex-DDB ed ex-Publicis per citarne alcune) nel duplice ruolo di Chief Strategy Officer e Partner, che con il suo ingresso ha inoltre fatto confluire in Leagas Delany Italia la sua società di pianificazione strategica Q, rafforzando così l’offerta di servizi dell’agenzia.

Entrati nel team anche i direttori creativi Cinzia Pallaoro e Fabio Pedroni, professionisti con numerose esperienze in realtà nazionali e internazionali alle spalle, che si sono anche dedicati al rinnovo del reparto assumendo giovani talenti con una formazione focalizzata sul digitale. Attualmente sono 21 le figure creative di Leagas Delaney Italia su un totale di 42 persone impiegate.

Un nuovo posizionamento per interpretare il presente

Il nuovo posizionamento “Redefining desire to provoke action” vuole plasmare un modus operandi che ha l'ambizione di creare una connessione più significativa tra i mutati desideri delle persone e i brand contemporanei.

Un modello di lavoro proprietario, che parte da studi e osservatori specifici sui mutati trend culturali, per creare “transformational insight” capaci di ridefinire il talento e il ruolo delle marche nella vita delle persone, per costruire strategie e piattaforme creative più rilevanti ed impattanti lungo tutto il funnel di comunicazione.

«Stiamo vivendo in un’epoca di profonda ridefinizione: gli importanti cambiamenti culturali, politici e tecnologici degli ultimi anni fanno emergere nuovi valori e nuovi modelli di consumo, dando vita a un inedito rapporto marche/persone», hanno dichiarato nel corso della presentazione Scarinci e Mutan, definendo quella di oggi come «l’era post-digitale, un’era in cui il digitale non è solo più un canale ma un nuovo consumer mindset, che ridefinisce costantemente le aspettative dei consumatori a livello globale».

«In questa era di costante ridefinizione, anche la creatività deve evolvere per intercettare i “nuovi” consumatori. È un momento straordinario per sperimentare linguaggi nuovi. Solo creatività rilevanti e d’impatto possono portare risultati tangibili in termini di consideration e conversion», hanno poi aggiunto Pallaoro e Pedroni. New business e prospettive di crescita

Nel portafoglio clienti dell’agenzia figurano, tra gli ultimi acquisiti, Iren, Clementoni, Dorelan, ING, Open Fiber, Menarini e Limoncè. Va avanti invece da più anni la collaborazione di Bonduelle, di cui sono in arrivo nuovi spot a novembre e marzo. Ma saranno presto annunciata l’acquisizione di tre nuovi clienti in seguito alla vittoria di altrettante gare. Secondo quanto dichiarato da Scarinci, Leagas Delaney Italia ha registrati ricavi netti in crescita del 7% del 2020 e prevede di incrementarli del 5% nel 2021.