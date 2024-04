IPG chiude il 2023 con un utile netto di 1,1 miliardi di dollari. Nel Q1 2024 crescita organica a +1,3%

Interpublic Group (IPG) ha annunciato i risultati finanziari per l'intero anno 2023 e per il primo trimestre del 2024. La società ha registrato un fatturato totale di 10,9 miliardi di dollari per l'anno, con un utile netto dichiarato di 1,1 miliardi di dollari.

"Questi risultati riflettono sia il mix di attività all'interno del nostro portafoglio che le correnti trasversali in atto nell'economia in generale", ha dichiarato Philippe Krakowsky, CEO di IPG. "Nonostante le incertezze economiche globali, l'aumento dell'inflazione e i conflitti internazionali, abbiamo dimostrato la resilienza del nostro business e la nostra capacità di generare crescita".

Nel primo trimestre del 2024, IPG ha registrato un fatturato totale, prima delle spese fatturabili, di 2,18 miliardi di dollari, con una crescita organica dei ricavi netti del +1,3%. L'utile netto riportato per il primo trimestre è stato di 110,4 milioni di dollari, con un Ebita rettificato prima degli oneri di ristrutturazione di 205,5 milioni di dollari, con un margine del 9,4% sul fatturato prima delle spese fatturabili.

"Siamo fiduciosi di poter continuare a generare una crescita redditizia nel 2024", ha dichiarato Krakowsky. "La nostra diversificazione per settore, cliente e geografia, unita al nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza creativa, ci posiziona bene per il successo a lungo termine".