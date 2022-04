GroupM ridisegna la sua offerta con il lancio globale di Nexus e l’unione tra Essence e MediaCom

Accelerare l’innovazione nel rapporto coi clienti e semplificare la propria operatività. Sono questi i due obiettivi che hanno mosso GroupM nel mettere in atto un importante ridisegno della propria offerta e struttura a livello globale, presentato oggi con una nota ufficiale.

Essence e MediaCom si uniscono in EssenceMediacom

Tanti e importanti gli step di questa trasformazione del braccio media di Wpp. Innanzitutto l’unione tra le agenzie Essence e MediaCom in EssenceMediacom, una nuova agenzia che metterà insieme il DNA digital e data-driven della prima con le capacità in ambito di media strategy e planning multicanale di MediaCom. A capo EssenceMediacom in qualità di Global CEO ci sarà Nick Lawson (già Global CEO di MediaCom).

EssenceMediacom verrà lanciata nel 2023 e potrà su 10 mila dipendenti dislocati in 125 uffici nel mondo. Secondo quanto si apprende dalla nota, però, Essence e MediaCom stanno già operando in maniera congiunta su qualcuni clienti globali condivisi, ossia Google, Mars e NBCUniversal.

Xaxis, Finecast e GroupM Services insieme in GroupM Nexus

Novità anche sul fronte del performance media, con le soluzioni e i professionisti di Xaxis, Finecast e GroupM Services (quest’ultima è la community globale di GroupM specializzata in activation) che verranno messi insieme nel nuovo GroupM Nexus. Alla sua guida, con il ruolo di Global CEO, ci sarà Nicolas Bidon, attuale Global CEO di Xaxis.

GroupM Nexus conterà 9 mila specialist in digital e tecnologia su tutti i mercati, che si occuperanno dell’attivazione di più di 2 milioni di campagne gestite da GroupM ogni anno, con specializzazioni su canali e piattaforme digitali, serach, social, programmatic, AI, ottimizzazione cross-canale e tecnologie e software data-driven. Inoltre, la nuova società potrà contare su una nuova piattaforma di performance cross-canale e vari hub di erogazione internazionali.

Mindshare completa l’integrazione con l’agenzia di performance Neo

Infine, nell’ambito di questa riprogettazione, Mindshare completa l’integrazione con l’agenzia globale di performance Neo, ampliando così il proprio range di servizi. Le due società opereranno sotto il brand Midshare ma, si legge nella nota, conserveranno e renderanno scalabile il modello operativo di Neo, focalizzato su soluzioni specializzate nel performance, integrandolo nell’offerta full funnel di Mindshare. I 1200 professionisti di Neo verranno uniti ai 10 mila media specialist di Mindshare, e le sue soluzioni inglobate nell’offerta dell’agenzia.

“Il futuro del marketing è orientato ai risultati, supportato da pianificazioni audience-first e da standard di performance guidate dall’AI e continuamente migliorati. Attraverso GroupM Nexus e le nostre agenzie Mindshare, Wavemaker e EssenceMediacom stiamo costruendo un futuro che guarda alla tecnologia, fianco a fianco coi nostri clienti, che sia affidabile rispetto agli obiettivi di crescita delle aziende e alla nostra visione di un ecosistema pubblicitario che funzioni per tutti”, ha commentato Christian Juhl, Global CEO di GroupM.

A seguito di questa riprogettazione, dunque, l’offerta globale di GroupM comprenderà quindi le tre agenzie Mindshare, Wavemaker e EssenceMediacom, il nuovo GroupM Nexus e Choreograph, società di WPP specializzata in dati e tecnologia lanciata a livello globale nell’aprile del 2021.