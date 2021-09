Friendz Enterprise: Luca Quinzanini è il nuovo Head of Insight & Innovation

Friendz Enterprise, la tech company italiana specializzata nel consumer-driven marketing e nell’attivazione di community online, che lo scorso autunno si è unita con l’altro operatore nazionale Lovby, sceglie Luca Quinzanini per guidare la unit di Insight e Innovation del gruppo.

Con oltre dieci anni di esperienza come ricercatore in realtà di eccellenza nel mondo delle Research Agencies (Duepuntozero Doxa e Kantar) e come Insight Manager in company multinazionali (L’Orèal e Campari) Luca Quinzanini porta in Friendz una solida competenza nella comprensione dei bisogni del consumatore per lo sviluppo di strategie di marketing data driven, si legge nella nota.

“In questi anni ho avuto la fortuna di poter vivere in prima persone il processo di trasformazione digitale delle metodologie di Consumer Research sia come ricercatore che come cliente” racconta Quinzanini. “Grazie alla tecnologia oggi le aziende hanno l'opportunità di instaurare con i loro consumatori un dialogo continuativo, coinvolgendoli attivamente nel successo delle loro marche. Servono però strumenti agili per mettere a disposizione Insight di valore alle aziende da utilizzare nel loro processo di riflessione e pianificazione strategica”.

Come Head of Insight & Innovation di Friendz Enterprise Luca Quinzanini avrà il compito di sviluppare le potenzialità delle community come incubatori di Insight a disposizione dei clienti.

“In Friendz crediamo che le persone siano un asset strategico fondamentale per il successo dei brand. Attraverso la nostra tecnologia e la nostre competenze di community management offriamo alle aziende la possibilità di connettersi con tutti i loro stakeholders per raccogliere feedback in tempo reale e attivarle in attività di comunicazione e amplification online. Penso naturalmente alle Customer Base ma le possibili applicazioni sono molteplici. Le community funzionano bene anche coinvolgendo professionisti, interni o esterni alle aziende. Poi ci sono i nuovi target: nell'ultimo mese abbiamo realizzato qualcosa di veramente unico insieme ad un gruppo di ragazzi della GenZ".

"In collaborazione con Smemoranda - continua Quinzanini - abbiamo creato lo SmemoCamp, il primo laboratorio creativo nato per insegnare a questi ragazzi a diventare i perfetti Content Creator. Grazie a questa esperienza stiamo raccogliendo insight fondamentali per capire in quel modo i ragazzi tra i 15 e i 24 anni interagiscono con i brand sui Social Network e non vediamo l'ora di utilizzare queste conoscenze per aiutare i nostri clienti a capire meglio la GenZ e comunicare in modo efficace a questo nuovo target di consumatori".