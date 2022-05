Conic avvia una partnership con la casa di produzione Production Code

Conic, l’agenzia pubblicitaria fondata nel 2020 da Alberto De Martini, Francesco Nenna e Matteo Meneghetti, ha siglato un accordo di partnership con la casa di produzione toscana Production Code di Niccolò Donzelli. Scopo dell’accordo è la valorizzazione delle potenziali sinergie tra le due sigle, in particolare per quanto attiene ai clienti del centro e sud Italia e alla gestione dei social media in Cina, aree in cui Production Code è una realtà esperta ed affermata.

Conic, al suo terzo anno di attività, si è già imposta all’attenzione del mercato grazie al suo modello di business, sintetizzato dal claim “la consulenza con dentro le idee”, e alla sua nutrita lista di clienti, alla quale si sono aggiunti di recente Club del Sole, Harley & Dikkinson e Beta utensili.

Production Code è specializzata in produzioni video, branded content e contenuti digitali per i social media ed ha all’attivo numerosi clienti nei mondi del fashion, del lusso e del food. Recentemente, ha lanciato un nuovo servizio che permette ai brand italiani di aprire o gestire ufficialmente con flag blu i principali social media in Cina come Wechat, Weibo, Red e soprattutto Douyin, versione cinese di TikTok.

Le due società avevano già collaborato insieme per Eurospin ed ancora una volta uniscono le loro forze per offrire al mercato del centro-sud Italia (e non solo) un servizio completo che va dalla strategia alla creatività, dalla produzione di contenuti al supporto delle attività di marketing in estremo oriente.

Alberto De Martini, Ceo di Conic, afferma: “La partnership assicura nuove atout strategiche a Conic, ma anche nuove potenzialità esecutive a Bico”, la content agency fondata da Conic insieme a Monica Ballardini, “che potrà sfruttare l’expertise di Production Code sia nella produzione di video destinati al web, sia nella diffusione di contenuti in Cina”.

“Siamo molto felici di questa partenship con Conicdice invece“Non solo perché Alberto De Martini è un professionista dal quale non smettiamo mai di imparare, ma perché al suo fianco abbiamo trovato un team di giovani professionisti davvero molto preparati. Insieme formiamo una grande squadra e possiamo dialogare con clienti di ogni dimensione ed affrontare sfide alle quali da soli non avremmo potuto avere accesso”.