Adci: i soci crescono del 56% nel 2022. Aumento del 65% di socie donne

L'Art Directors Club Italiano ha registrato, nel corso del 2022, un incremento del 56% di soci rispetto al 2021 con un aumento del 65% di socie donne. Si è rilevato inoltre un aumento del 108% di nuovi iscritti rispetto all'anno precedente ed un incremento del 75% relativo alla fascia under 30.

I dati sono stati presentati l’11 marzo 2023 presso Luiss Hub Milano durate l’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata dal Consiglio Direttivo dell’Adci.

Tra gli obiettivi raggiunti quest'anno è da segnalare anche la creazione di Freelance Hub Adci a cura del Freelance Ambassador Luca Pedrani, che prevede un gruppo all'nterno di Telegram dedicato ai Soci Freelance, un format Meet dove mensilmente vengono effettuate interviste con lo scopo di generare visibilità a beneficio dei Soci Freelance e una Directory Freelance nella quale sono indicizzate le schede dei professionisti appartenenti al Gruppo per favorire le collaborazioni tra le agenzie.

Grazie all'attività svolta dalla coordinatrice Local Ambassador Angela Pastore durante il 2022 sono state fatte molte attività di coordinamento e di riorganizzazione delle diverse ambasciate, che si sono rese necessarie in quanto Adci nel 2023 punterà ulteriormente su una crescita territoriale sempre più armonica che avrà l'obiettivo di costruire e di dare maggiore forza, coerenza e struttura a tutto l’apparato locale, si legge in una nota. A questo proposito è stato creato un documento contenente le linee guida che andranno a beneficio sia dei nuovi Ambassador che dei più esperti, rappresentando un utilissimo strumento di riflessione e di confronto.

Per quanto concerne le Ambasciate è da segnalare che ad oggi sono diventate dieci grazie a tre nuovi ingressi: Toscana, Liguria e Marche.

Tra le attività programmate per il 2023 sono da menzionare le riunioni con i soci regionali, quelle dei Local Ambassador ed un nutrito calendario di eventi e format Adci replicabili come BestOfCannes, Gvde, Adci Exhibition, YouTube Academy, Il salotto di Adci e Best of Adci.

Altra novità introdotta sarà quella che consentirà ai Local Ambassador di formare un team di soci delegati, ciascuno con una propria area di competenza: formazione, talent scouting, freelance, giovani, PR/player, comunicazione.

Anche nel 2022 si sono siglati nuovi patrocini e collaborazioni tra Adci ed il mondo accademico. Tra questi, IED Roma, IED Milano, IED Torino, Rufa - Rome University of Fine Arts, Poli Design Milano, Naba, Iuad, Università di Urbino.

Gli appuntamenti di Adci nel 2023

Durante la riunione ordinaria sono stati indicati anche i principali appuntamenti che vedranno Adci protagonista per le settimane a venire.

Si partirà il 15 marzo con Equal, il progetto dedicato alla Diversity and Inclusion, che si svolgerà a Palazzo Marino dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Sarà poi la volta di Giovani Leoni, uno dei progetti storici di Adci, dedicato ai giovani creativi che nella giornata del 18 marzo vedrà il vero inizio del contest con la pubblicazione dei quattro brief legati alle categorie corrispondenti (Film, Digital, Stampa e Design). Le 4 coppie di vincitori di ogni categoria verranno decretati il 30 marzo all'interno dell'evento di premiazione c/o il Naba di Milano nel corso del quale verrà annunciato lo studente che parteciperà alla Roger Hatchuel Students Academy, sempre nell’ambito delle attività del Cannes Lions legate ai giovani.

Il 2023 vedrà protagonista Adci anche in ambito editoriale con il podcast “Ho sentito un libro suonare” che vede la firma del suo vicepresidente Giuseppe Mastromatteo e di Luca Scotto Di Carlo. Un progetto in otto episodi che potrà essere ascoltato su RTL 102.5 Play.

Anche quest'anno vedrà Adci patrocinatore e organizzatore di If! Italians Festival insieme a UNA e Google. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori dell'edizione 2023 che sarà la decima e che verrà celebrata con una nuova veste del sito dell'Associazione.

Nel 2023 si lancerà anche la prima edizione dei bi-annual accessibili online e sotto forma di e-book oltre alla pubblicazione di Adci Year Review, la rassegna commentata di tutti gli Ori e dei premi speciali degli Adci Award 2022 a cura dell'Adci Award Ambassador Marco Diotallevi, insieme al white paper curato dal presidente degli Adci Awards 2022 Bruno Bertelli.

Stefania Siani, Presidente di Adci, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato in sinergia tra noi e le principali associazioni di settore e le tech platform di riferimento per aumentare la nostra rilevanza sull’industria, le nuove generazioni e i territori con un approccio resiliente, dinamico e costante per portare la nostra tradizione ad una continua evoluzione. I risultati sono di qualità e ne siamo soddisfatti. Il mio ringraziamento e i più sentiti complimenti vanno ai soci, al Consiglio Direttivo e ad Adci servizi”.