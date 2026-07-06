The Insight Club: Alessandro Bonacina racconta la Silver Economy oltre le etichette

Nel nuovo episodio del podcast prodotto da DSCOVR e condotto dal giornalista Luca De Biase, Alessandro Bonacina, Chief Growth Officer di Amplifon, spiega come cambia il rapporto con una generazione sempre più longeva, tecnologicamente esigente e ancora poco rappresentata nella comunicazione dei brand

La popolazione italiana continua a invecchiare e la Silver Economy rappresenta già circa il 20% del PIL nazionale. Eppure, nonostante gli over 65 detengano una quota crescente della ricchezza e del potere d'acquisto, continuano a ricevere un'attenzione limitata da parte del marketing. È da questa contraddizione che prende avvio il nuovo episodio di The Insight Club, il podcast prodotto da DSCOVR e condotto dal giornalista Luca De Biase, che ospita Alessandro Bonacina, Chief Growth Officer di Amplifon, per riflettere su come stiano cambiando consumatori, tecnologie e strategie di comunicazione nell'era della longevità.

Nel corso della conversazione emerge come il vero cambiamento riguardi la trasformazione culturale delle persone. Secondo Bonacina, parlare di "senior" o costruire la comunicazione attorno al concetto di fragilità significa partire da un presupposto sbagliato. La sfida per i brand consiste invece nel valorizzare autonomia, desiderio e qualità della vita, superando le etichette e progettando prodotti, servizi ed esperienze capaci di accompagnare le persone lungo tutto il percorso di invecchiamento attivo.

“Le etichette sono il modo più veloce per perdere rilevanza. Non vendiamo una soluzione a un problema, ma un potenziamento delle capacità delle persone. La tecnologia ha valore soltanto quando migliora concretamente la vita di chi la utilizza”.

L'episodio approfondisce anche il ruolo dell'innovazione tecnologica, dell'intelligenza dei dati e della customer experience. Dall'evoluzione degli apparecchi acustici in dispositivi med-tech connessi fino ai nuovi concept store phygital, Bonacina racconta come dati, relazione umana e consulenza personalizzata contribuiscano a costruire un'esperienza che mette al centro la persona e non la sua condizione.

Un altro tema centrale riguarda il rapporto tra tecnologia e consumatori maturi. L'approccio proposto da Amplifon parte dal presupposto che gli over 60 non siano tecnofobici, ma tecnologicamente esigenti. Per questo motivo la tecnologia deve adattarsi alle persone e diventare quasi invisibile. L’obiettivo è semplificare l’esperienza senza rinunciare alle funzionalità.

“Il nostro vero competitor non è il silenzio, ma l'isolamento. La tecnologia migliore è quella che permette alle persone di restare connesse con il mondo senza far percepire la propria presenza”.

Come in ogni episodio di The Insight Club, la conversazione viene arricchita dai contributi della community di consumatori. Le testimonianze raccolte evidenziano esigenze spesso trascurate dai brand: il desiderio di essere ascoltati senza essere etichettati, la richiesta di un linguaggio più comprensibile, il bisogno di relazioni continuative e di tecnologie che semplifichino davvero la vita quotidiana. Insight che trovano conferma nell'esperienza di Amplifon e che contribuiscono a delineare un quadro più autentico dei bisogni di una fascia di popolazione destinata ad assumere un peso sempre maggiore nella società e nei mercati.

L'episodio si conclude con una riflessione sul futuro della Silver Economy e sul ruolo che dati, ascolto e innovazione potranno avere nello sviluppo di servizi sempre più personalizzati. Per Bonacina, il vero vantaggio competitivo nascerà dalla capacità delle aziende di “ascoltare ciò che non viene detto”, sostituire il paternalismo con la partnership e coinvolgere i clienti come interlocutori attivi.

La nuova puntata di The Insight Club, La Silver Economy prima della Silver Economy, con Alessandro Bonacina è disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio.