Il Boom del Retail Media: di cosa si tratta?

Lo shopping online sta diventando sempre più rilevante e gli store stanno cercando sempre più modi innovativi per raggiungere gli utenti con l’advertising. Gli annunci che usano i dati comportamentali - che tengono conto delle preferenze di acquisto degli utenti - sono in totale ascesa.

Perché sta succedendo tutto ciò e perché sia così importante esserne a conoscenza?

Cosa significa Retail Media?

Il Retail Media è una strategia di marketing che vede la collaborazione tra i venditori, o retailers, e gli inserzionisti, al fine di aumentare le vendite di un prodotto proponendo annunci pubblicitari agli utenti di un punto vendita.

È una cosa che esiste da tempo nei supermercati, ad esempio, dove le offerte speciali sono messe in bella vista, talvolta anche su espositori dedicati. Perché quindi ne parliamo anche in termini di mondo digitale? Perché quel tipo di strategia può essere replicata, con maggiore efficienza, anche negli eCommerce, che quindi possono monetizzare il proprio traffico ospitando annunci pubblicitari di brand che hanno così la possibilità di raggiungere un pubblico mirato.

Perché il Retail Media sta crescendo così tanto?

Il Retail Media è uno dei temi del momento, e le ragioni principali sono due:

Sempre più persone acquistano online: dalla pandemia di Covid-19 in poi, è aumentato il numero di persone che usano gli eCommerce e fanno spese online. Oltretutto è aumentata anche la frequenza degli acquisti, lo scontrino medio e di conseguenza il fatturato. Questo ha creato una situazione appetibile per le aziende, che tendono a voler mostrare gli annunci pubblicitari dove c’è un pubblico potenzialmente interessato. La qualità dei dati: gli Store hanno informazioni su quello che i clienti preferiscono comprare e questo consente di creare annunci pubblicitari personalizzati basati sulle preferenze di acquisto. Raggiungere un utente con un messaggio in linea con le sue preferenze funziona più di un messaggio generalista. E questo è così già da almeno un decennio.

Come possono aiutare le Data Clean Room?

Per proteggere la privacy degli utenti, sono nate le cosiddette “Data Clean Rooms”, ovvero ambienti dove le aziende possono condividere dati sui propri clienti in totale sicurezza e senza alcuna possibilità di risalire all'identità del singolo individuo. Questo aiuta ad avere maggiori insights sui consumatori tutelando la privacy.

Il futuro del Retail Media

Il Retail Media ha fatto dei passi da gigante, è passato dall’utilizzo di creatività semplici fino ad arrivare a metodi molto più creativi per aumentare gli acquisti, e quindi le vendite per gli store online. Sta diventando sempre più frequente vedere questi annunci sugli ecommerce, proprio come quelli presenti sui banconi o alle casse di un supermercato.

Questa strategia di marketing sta rendendo appetibili spazi pubblicitari, che prima non esistevano, anche a brand che non vendono direttamente i loro prodotti in quello store. Questo proprio grazie alla possibilità di raggiungere un pubblico mirato con annunci personalizzati. Ci aspettiamo un forte aumento di questo tipo di campagne nei prossimi mesi.

Perché saperne di più sul Retail Media?

Se compri abitualmente online, probabilmente avrai già visto dozzine di queste pubblicità. E, se sei un brand, avrai ben chiaro come l’utilizzo di Retail Media può aiutarti a incrementare le vendite e le performance.

Si tratta della next big thing nel mondo del digital advertising e sta crescendo in fretta. Quindi che tu sia uno shopper o un seller, il Retail Media è un trend da tenere d’occhio.

Per scoprire di più su come sviluppare o migliorare la tua strategia di retail media contatta il team di Incubeta a italy@incubeta.com.