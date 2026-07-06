Customer journey: le scelte d’acquisto delle persone sono davvero imprevedibili?

Il customer journey descrive il percorso attraverso cui una persona conosce, valuta, sceglie e continua a relazionarsi con un brand. Ma, rispetto al funnel tradizionale, quel percorso oggi attraversa motori di ricerca, marketplace, punti vendita, social media, recensioni, community e assistenti AI. Il che significa che si interrompe, riprende, cambia canale e può riaprirsi anche quando la decisione sembrava già presa.

Dunque, se pensi di capire i journey dei tuoi clienti solamente osservando i touchpoint che hai deciso di usare ti manca un pezzo della loro storia. La tua prima impressione sarà che il consumatore si muove come una pallina da flipper, deviata in modo imprevedibile da ogni nuovo tipo di stimolo. In realtà, la moltiplicazione delle traiettorie non dimostra che le scelte dei tuoi clienti siano diventate casuali. Il tema è che una parte crescente del processo decisionale delle tue persone in target avviene fuori dal tuo perimetro di marca e dal tuo controllo perché rimane invisibile ai tuoi sistemi di gestione.

Più traiettorie non significano meno volontà

Il fatto è che, nella relazione con il tuo brand, le persone prima di decidere, possono tornare su una valutazione che sembrava chiusa, cambiare idea senza preavviso, allontanarsi per settimane o mesi per poi ricompire come se niente fosse. Descrivere questo comportamento come casuale è improprio, perché significa leggere la varietà dei percorsi come una perdita di intenzionalità della scelta. Ma le due cose non coincidono. Perché il percorso d’acquisto si è fatto meno prevedibile, ma non è certo perché il consumatore abbia smesso di orientarlo. È che oggi una persona non solo è più informata, ma ha anche progressivamente acquisito sempre nuovi strumenti e tecnologie per cercare informazioni e scegliere in modo più autonomo. E, fai attenzione, non lo fa più solo per confrontare un numero crescente di alternative.

Il customer journey di un cliente potenziato ha una sua etica

Il consumatore oggi è davvero più esigente e intelligente. Al punto da verificare le promesse che gli fai attraverso fonti indipendenti per rivedere in qualsiasi momento i criteri con cui ti attribuisce una ragione nella sua vita. In sintesi, il customer journey non è diventato meno leggibile perché il consumatore ha perso volontà, ma perché ha conquistato più occasioni per esercitarla. Questo non significa che ogni scelta sia pienamente consapevole o razionale. Emozioni, abitudini, bias cognitivi, pressioni sociali, algoritmi e circostanze continuano a influenzarla. Ma essere influenzati non significa essere privi di volontà. Lo stesso messaggio, la stessa promozione o la stessa recensione possono produrre effetti differenti perché ogni persona li interpreta alla luce della propria storia, dei propri valori, delle proprie priorità e del contesto in cui si trova. Pertanto, ogni deviazione può essere l’espressione di una decisione. E se la scelta resta sempre aperta, per il tuo brand la sfida non è più solo comprendere un percorso, ma essere autentico, leggibile, verificabile e coerente in qualunque punto la tua relazione con un tuo cliente venga rimessa in discussione.

Come l’informazione ha redistribuito il potere di scelta

Il tema è che chi controlla le informazioni accessibili nel momento della scelta può orientare anche il modo in cui quella scelta viene costruita. E, per buona parte della storia degli scambi commerciali, quel potere è stato dalla parte di chi vendeva. Chi produceva o distribuiva un prodotto ne conosceva origine, caratteristiche, disponibilità e qualità. Chi comprava poteva osservare, chiedere, affidarsi alla reputazione del venditore. È da questa asimmetria informativa che nasce una delle funzioni più antiche della marca: ridurre l'incertezza quando l'informazione non basta. Un nome riconoscibile. Una reputazione. Una promessa che vale come garanzia.

La rivoluzione industriale non ha cambiato questa logica. L’ha moltiplicata. Produzione di massa, distribuzione su larga scala, poi i mass media: i brand hanno imparato a parlare a milioni di persone insieme, mentre i consumatori avevano pochissimi strumenti per verificare ciò che veniva loro raccontato. Le informazioni sul prodotto arrivavano mediate dal packaging, dalla pubblicità, dal punto vendita e dal passaparola: fonti limitate, difficili da confrontare e in gran parte presidiate dal brand.

Per il cliente cercare un’alternativa significava spostarsi fisicamente altrove. Confrontare richiedeva tempo. Conoscere l’esperienza degli altri dipendeva dalla propria rete di relazioni. E questo squilibrio informativo dava ai brand maggior potere perché non gli serviva possedere tutta l’informazione: gli bastava controllare quella accessibile nel momento in cui la persona doveva scegliere.

È così che, per buona parte del Novecento, le marche hanno conquistato una posizione di forza enorme. Conoscere il prodotto, costruire il racconto, decidere cosa mostrare e orientare il confronto significava governare le condizioni informative in cui prendeva forma la decisione. Il consumatore sceglieva, certo. Ma lo faceva dentro un perimetro che il brand aveva in gran parte disegnato.

Anche il modello tradizionale e lineare del funnel (awareness, consideration e decision) rifletteva questo equilibrio: offriva al brand una rappresentazione ordinata della parte del percorso che riusciva a vedere.

Internet ha scardinato il monopolio informativo del brand

Con l’avvento del World Wide Web, Internet ha cominciato a smontare il monopolio informativo delle aziende un pezzo alla volta. Ha reso accessibile ciò che prima era introvabile mentre lo smartphone ha reso ha portata di mano una capacità informativa esponenziale. Il customer journey si è costellato di momenti di verifica: confrontare un prezzo a casa o davanti allo scaffale, verificare una promessa mentre si sta parlando con un venditore, cambiare alternativa senza cambiare luogo. La scelta smette di essere legata a un momento e a un canale: diventa continua. E-commerce e marketplace hanno contribuito a moltiplicare le alternative visibili: recensioni, forum e social network affiancano alla voce del brand quella di chi il prodotto lo ha già provato. Creator e community hanno trasformato competenze, esperienze e interessi condivisi in nuove fonti di orientamento, capaci di influenzare non soltanto quale prodotto scegliere, ma anche i criteri con cui valutarlo. Mentre i brand hanno così ceduto una parte del controllo sulla narrazione e sulla costruzione della scelta, il consumatore ha guadagnato potere decisionale. Questo non significa che il bisogno di fiducia sia sparito. Si sono diversificate le fonti a cui oggi il consumatore attinge per capire a chi riconoscere il valore delle sue scelte. Il tutto considerando anche come oggi una parte crescente delle scelte di un consumatore si costruisce molto prima che la persona incontri il tuo brand.

L'AI trasforma l'informazione in capacità decisionale

L'intelligenza artificiale generativa non aggiunge solo altra informazione a quella già disponibile: la integra, la sintetizza, la contestualizza, la confronta secondo criteri personali. Con gli AI Agent, la persona può delegare anche questo passaggio: tra te e lei entra un nuovo soggetto, che cerca e seleziona al posto suo. Questo non vuol dire che la volontà del consumatore sparisca dentro l'agente. Si sposta più a monte. La persona la esercita quando definisce obiettivi, preferenze, condizioni, soglie (che sono le regole con cui l'agente dovrà cercare e scegliere per lei). Dunque, ricordati che il tuo brand non parla più solo a una persona ma anche agli AI agent che usa che valutano per lui chi far entrare nel confronto e chi lasciare fuori. Ecco perché non ti basta più essere visibile e trovato da un essere umano che scorre una pagina di ricerca. Devi essere leggibile con dati, contenuti e prove a un sistema che decide, in pochi secondi, se meriti di comparire nella rosa dei candidati finali.

La relazione non coincide con il percorso che hai disegnato

Tutto questo per spiegarti come il tuo approccio analitico al customer journey deve cambiare. Perché tu puoi osservare il comportamento di una persona, ma la direzione non ti offre una spiegazione. Anche perché, dietro comportamenti apparentemente simili possono esserci motivazioni e decisioni differenti. E ciascuna cambia in modo diverso l’interazione e la relazione con il tuo brand.

Tu registri una visita, un carrello abbandonato, un acquisto, una richiesta al customer care, un ritorno dopo mesi di silenzio. La persona, però, arriva a ciascuno di quei momenti con una storia che i tuoi sistemi vedono solo in parte: informazioni raccolte altrove, alternative confrontate, bisogni riformulati, priorità cambiate, promesse verificate. E lo stesso comportamento assume significati diversi a seconda della persona, del momento e del suo contesto.

Per il loyalty management significa che ogni deviazione va letta come un customer signal, non classificata automaticamente come avanzamento, abbandono o perdita di fedeltà. Intercettando e interpretando ogni segnale, collegandolo alla storia della relazione e al contesto, puoi capire se devi rendere più verificabile una promessa, aggiornare il valore della tua comunicazione e della tua proposta, far evolvere benefici e rewarding oppure distinguere una variazione contingente dall’erosione della preferenza e della fedeltà.

La loyalty si costruisce mentre la scelta rimane aperta

Ogni esperienza, informazione o confronto successivo può confermare il valore che la persona ti ha attribuito oppure rimetterlo in discussione. Essere stato scelto ieri, quindi, non ti garantisce di esserlo domani. Ti concede una nuova occasione per dimostrare che quella scelta ha ancora senso. La loyalty si costruisce proprio qui: nella disponibilità della persona a sceglierti di nuovo, pur avendo accesso alle alternative e agli strumenti per valutarle. Dipende dalla tua capacità di mantenere la relazione sufficientemente utile, rilevante e coerente mentre cambiano bisogni, priorità e contesti. Ma quando la relazione attraversa touchpoint, funzioni e momenti differenti, la coerenza non può dipendere dalla singola campagna o dalla capacità di una sola area aziendale. Deve diventare una proprietà dell’organizzazione. Per questo dati, interpretazioni, decisioni e interventi non possono rimanere separati: devono concorrere a una stessa logica di relazione.

Per governare la coerenza della relazione serve un Loyalty System

Perché puoi avere la strategia più brillante, i dati più ricchi e la tecnologia più avanzata. Ma se il marketing promette una cosa, il customer care ne restituisce un'altra e il rewarding segue una logica ancora diversa, la persona non vede la tua organizzazione. Vede un solo brand. E vede una promessa che cambia a seconda del punto da cui la guarda. È qui che si gioca la coerenza della relazione.

Il Loyalty System non nasce da un elenco di funzionalità da mettere in piedi: punti, soglie, missioni. Nasce da una domanda più scomoda: quale valore vuoi generare in ciascun momento della relazione e attraverso quali segnali puoi comprendere se viene riconosciuto? Strategia, dati, tecnologia, contenuti, customer experience, rewarding e governance smettono così di essere pezzi separati e diventano leve di uno stesso sistema e di una stessa regia che partono da una customer knowledge condivisa.

La strategia chiarisce quale valore vuoi costruire. I dati ti permettono di ricordare ciò che è già accaduto. La tecnologia rende quella memoria disponibile nei diversi momenti della relazione. Contenuti, servizi, esperienze e rewarding trasformano la promessa in valore riconoscibile. La governance allinea funzioni, processi e responsabilità, perché la persona ritrovi lo stesso brand anche quando cambia touchpoint. E ogni volta che emerge un nuovo customer signal, lo colleghi alla storia della relazione. Lo interpreti nel suo contesto. Comprendi che cosa sta cambiando. Adegui il valore restituito. Coordini la risposta. Ne misuri l'effetto. E usi ciò che hai imparato per rendere più pertinente l'interazione successiva. Perché la persona può cambiare percorso, canale, priorità e criteri di scelta. Ma ogni volta che torna a incontrarti deve poter riconoscere la tua promessa e verificarne la coerenza. È così che governi il sistema attraverso cui continui a meritare di essere scelto dalle tue persone.

Questo è il passaggio decisivo: dal presidio dei singoli touchpoint alla capacità di governare ciò che li tiene insieme. Un compito che nessuna funzione aziendale può assolvere da sola e che richiede una martech platform capace di integrare dati, contenuti e meccaniche di ingaggio dentro un'unica visione della relazione. È il ruolo che in Kettydo affidiamo a YouserENGAGE, la nostra suite modulare proprietaria che rende operativo il Loyalty System, presidiando non solo il customer journey ma l'intera relazione con le persone.