Programmatic Day, ultimi posti disponibili per la sessione pomeridiana. Ospite speciale Francesco Mandelli

A causa dell’alto numero di iscrizioni, l’evento del 10 aprile al Teatro Alcione di Milano è sold out per il programma del mattino. AI e strategie data-driven al centro del pomeriggio di lavori

È (quasi) tutto pronto per la decima edizione del Programmatic Day, in programma mercoledì 10 aprile presso il Teatro Alcione di Piazza Vetra a Milano.

Grazie come sempre per l’attenzione che riservate ai nostri eventi. Siamo lieti di annunciare che il Programmatic Day è sold out! Il grande numero di adesioni che abbiamo raccolto ci obbliga a chiudere le iscrizioni con alcuni giorni di anticipo. Tuttavia, per soddisfare la domanda crescente, abbiamo deciso di accettare ulteriori 150 accrediti per la sessione pomeridiana, che avrà inizio alle 14:15.

Siete dunque ancora in tempo a prenotare il vostro pass gratuito per partecipare alla sessione pomeridiana del Programmatic Day!

VUOI PARTECIPARE AL POMERIGGIO DI PROGRAMMATIC DAY? ISCRIVITI QUI

Non perdere dunque l’occasione di esplorare le ultime tendenze nel mondo del programmatic advertising, con un focus particolare sull'impatto dell'intelligenza artificiale (AI) sul mercato dell'adtech e sulle strategie di comunicazione guidate dai dati.

Ma le sorprese non finiscono qui! Dalle 17:30 in poi, l'evento si trasformerà in un party con la partecipazione speciale di Francesco Mandelli. L’attore, comico e conduttore televisivo (nella foto qui sotto) ci aiuterà ad animare il finale con la consegna di 10 riconoscimenti speciali a persone che hanno segnato i primi 10 anni del Programmatic Day.

E ora, uno sguardo all'agenda del pomeriggio: dopo un'introduzione al tema dell’Intelligenza Artificiale applicata alla comunicazione a cura di Giuseppe Mayer, Imprenditore, Investitore e Professore in AI & Corporate Communication, saliranno sul palco esperti del settore per approfondire le applicazioni pratiche dell'AI nel media planning, nell'Ad Verification e nel contextual advertising. Scopriremo anche cosa significa mettere “la cura dell’utente” al centro nel business dell'editoria finanziata dalla pubblicità e le strategie di marketing iper-personalizzate grazie ai dati.

Inoltre, esploreremo il futuro del programmatic OOH nell'ambito di strategie crossmediali e la sostenibilità della comunicazione attraverso l'utilizzo dei dati. Infine, approfondiremo argomenti di grande interesse nel campo della pubblicità digitale con contributi da parte di esperti in questo ambito.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di aggiornarti sulle ultime novità del settore e di connetterti con professionisti del mondo del marketing e della pubblicità.

Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Programmatic Day.