Chatwin lancia le ‘Innovation Chats’ dedicate all’adtech

Tre incontri mensili “a tu per tu” con le tecnologie del momento, per ampliare conoscenze e competenze

In un mondo sempre più connesso e saturo di contenuti, catturare l’interesse di una target audience è una sfida sempre più importante per le aziende. Tuttavia, per pianificare correttamente la propria strategia, gli inserzionisti faticano ad allocare il budget in maniera appropriata, a causa delle molteplici soluzioni media che popolano il mercato e che rispondono a esigenze diverse.

Con l’obiettivo di offrire al mercato una “bussola” utile a orientarsi in uno scenario adtech in costante mutamento, Chatwin - la società fondata da Enrico Quaroni e Richard Frankel che supporta le società tecnologiche e innovative nella loro espansione internazionale - dà vita all’iniziativa “Innovation Chats”. Si tratta di un nuovo format di divulgazione e approfondimento in cui le aziende protagoniste della tech factory di Chatwin insieme ai principali esperti del mondo digital, forniranno gli insight necessari per fare chiarezza sul mondo dell’innovazione tecnologica in ambito media.

“Crediamo fortemente in questo nuovo progetto”, afferma Enrico Quaroni, Ceo di Chatwin. Le nostre Innovation Chats saranno giornate cucite tailor made su tutti gli inserzionisti, al fine di rendere scalabili i loro business. Proprio perché il mercato adtech è in piena espansione, vogliamo essere in prima fila in veste di partner strategico per quelle realtà all'avanguardia che non hanno paura di affrontare le sfide che pone la corsa all’innovazione, con l’obiettivo di creare importanti sinergie secondo un approccio win-win”.

Il programma delle Chatwin Innovation Chats, che è possibile personalizzare nei contenuti e prenotare a questo link , prevede, per ampliare conoscenze e competenze. Grazie al vasto roster di tecnologie che si sono già affidate al team Chatwin, verranno analizzati da un punto di vista pratico alcuni tra i temi più importanti del panorama digital-tech: