Brian O'Kelley entra nel Consiglio di amministrazione di LiveRamp

LiveRamp, piattaforma di connettività dei dati, ha annunciato la nomina di Brian O'Kelley a membro del suo consiglio di amministrazione. Già Ceo e co-fondatore di AppNexus, acquisita da AT&T nel 2018, O'Kelley è attualmente Ceo di Scope3, azienda con expertise nella decarbonizzazione dei media e della pubblicità attraverso la misurazione delle emissioni end-to-end lungo la catena di fornitura.

Prima di fondare AppNexus, è stato co-fondatore di Waybridge, una piattaforma di supply-chain per le materie prime, e Chief Technology Officer di Right Media, agenzia di pubblicità digitale acquisita da Yahoo nel 2007.

"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Brian nel consiglio di amministrazione di LiveRamp", ha dichiarato l'amministratore delegato Scott Howe. "Brian è un innovatore nel campo della scienza dei dati e della pubblicità programmatic, con una profonda conoscenza dell'ecosistema tecnologico pubblicitario. So che si rivelerà un ottimo consigliere mentre continueremo a dare ai nostri clienti la possibilità di costruire brand duraturi e un valore aziendale collaborando responsabilmente con i dati".

Negli ultimi anni O'Kelley ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali: è stato inserito infatti in diverse classifiche come la "40 Under 40" di Crain's, "Adweek 50" e "Silicon Alley 100". Nel 2012 è stato premiato come "EY Entrepreneur of the Year" nella regione di New York. O'Kelley si è laureato all'Università di Princeton con una laurea in ingegneria informatica.

"Da tempo ammiro LiveRamp. La piattaforma per la connetività dei dati viene scelta dalle aziende più innovative del mondo e sono entusiasta di entrare a far parte del Cda", ha aggiunto O'Kelley. "Non vedo l'ora di attingere alla mia esperienza nel campo della tecnologia pubblicitaria per supportare LiveRamp nell'espansione della sua piattaforma di collaborazione per le esigenze dei marketer globali".