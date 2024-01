Tv Sorrisi e Canzoni, Chi e sistema Focus: il futuro sarà all’insegna della multimedialità

Un media showcase per raccontare quali saranno le prossime tappe dello sviluppo di Tv Sorrisi e Canzoni, Chi e del sistema Focus, magazine tra i più venduti di Mondadori Media di cui si occupa come concessionaria per la pubblicità Piemme.

Presso lo Spazio Gessi di via Manzoni a Milano, i direttori delle testate hanno presentato i valori e le strategie future dei brand editoriali, rispondendo alle domande poste dai talent dell’agenzia Taag! ed interagendo con un mediatore d'eccezione, l'intelligenza artificiale.

“Piemme rappresenta il partner ideale per la valorizzazione di alcuni nostri brand, in virtù dell’importante network di investitori in settori strategici. La collaborazione, iniziata un anno fa con Tv Sorrisi e Canzoni e Chi, e più recentemente con il sistema Focus, sta generando ottimi risultati. Per il futuro, anche grazie a questa collaborazione, prevediamo di continuare a perseguire una strategia multimediale, offrendo contenuti esclusivi su tutte le piattaforme, dai magazine al digitale, dagli eventi ai talent”, ha detto Carlo Mandelli, Amministratore delegato Mondadori Media Area Magazine.

“La nostra strategia aziendale è incentrata sullo sviluppo dell’advertising e dello storytelling e desidero sottolineare il ruolo strategico della partnership con Mondadori Media nella valorizzazione dei brand editoriali. Guardando al futuro, ribadiamo il nostro impegno verso una strategia multimediale che integri tutte le piattaforme disponibili in modo completo ed efficace. Continueremo ad investire nella creazione di progetti esclusivi e di alta qualità, mantenendo un occhio attento alle tendenze emergenti e alle esigenze del nostro pubblico. Vogliamo inoltre che queste iniziative non solo informino e intrattengano, ma ispirino e stimolino il pensiero critico dei lettori e degli utenti. Siamo quindi entusiasti di continuare la collaborazione con Mondadori Media e di lavorare insieme per costruire un futuro di successo”, ha sottolineato Walter Bonanno, Amministratore delegato di Piemme, la concessionaria di Caltagirone Editore.

Il sistema Focus spiegato da Raffaele Leone e Sarah Pozzoli

Il divulgatore scientifico Marco Martinelli ha intervistato Raffaele Leone, direttore di Focus, Focus Storia e Focus Live.

Il brand Focus, fondato intorno al principio di una divulgazione scientifica accessibile a tutti, e non solo agli appassionati, si impegna da sempre a rendere la scienza attuale e rilevante in vari ambiti della vita quotidiana, raggiungendo un pubblico generalista attraverso la sua piattaforma. Focus continuerà a focalizzarsi sulla strategia multicanale, che include magazine, sito web, social media, video, talk, podcast, un canale televisivo, un'accademia per studenti interessati al giornalismo scientifico, e un festival di divulgazione scientifica. L'accento sarà posto anche sulla formazione, specialmente rivolta agli studenti e agli insegnanti, e sull'approfondimento di aree come la sostenibilità, l’energia green, la mobilità, la robotica, l’intelligenza artificiale, la salute e diversi altri temi di attualità. «Focus intende mantenere la posizione di leader nella divulgazione scientifica, aumentando la propria reach e influenzando positivamente la comprensione della scienza nel pubblico generalista, grazie al lavoro di squadra che coinvolge tutta la redazione e i talent coinvolti», ha detto Leone.

Il divulgatore scientifico Marco Martinelli ha quindi intervistato Sarah Pozzoli, direttrice di Focus Junior, Focus Wild e Focus Pico.

I valori di Focus Junior sono incentrati su un approccio educativo che stimola la curiosità e il pensiero critico nei ragazzi, con un forte accento su argomenti Stem (mbiente, sostenibilità, arte e storia). L’obiettivo per Focus Junior è rimanere all'avanguardia nel campo dell'educazione e dell'informazione per ragazzi, adattandosi alle mutevoli esigenze e interessi delle nuove generazioni. La strategia prevede, quindi, che sia rafforzata la collaborazione con le scuole e le aziende per promuovere progetti educativi innovativi; vengano ampliati i contenuti digitali e interattivi per coinvolgere maggiormente i ragazzi nell'era della tecnologia; sia posta l’attenzione anche su temi come il cambiamento climatico, le fake news e il giornalismo scientifico, per educare i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e informati; e si sviluppino nuove iniziative e laboratori che incoraggino l'apprendimento pratico e sperimentale.

Tv Sorrisi e Canzoni, la parola a Aldo Vitali

La conduttrice e influencer Giulia Salemi ha rivolto quindi diverse domande ad Aldo Vitali, direttore Tv Sorrisi e Canzoni.

Grazie ad autorevolezza, riconoscibilità, credibilità e chiarezza, ha spiegato il giornalista, Tv Sorrisi e Canzoni rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell'intrattenimento, della televisione e dello spettacolo da oltre 70 anni. «La direzione di TV Sorrisi e Canzoni si distingue per la sua capacità di fornire anteprime esclusive, interviste approfondite e un ampio spettro di contenuti che spaziano dalla TV alla musica, dal cinema allo streaming, integrando anche temi come viaggi, food, mobilità e attualità».

Per il futuro, la strategia si incentrerà sull'innovazione e sull'adattamento alle nuove tendenze nel campo dei media e dell'intrattenimento, anche grazie alla collaborazione con i talent. Ci sarà un maggiore focus sull'interattività e sulla personalizzazione, rispondendo così alle esigenze di un pubblico che cerca esperienze di intrattenimento su misura e tecnologicamente integrate. Tv Sorrisi e Canzoni continuerà, comunque, ad essere una guida nell'orientare i gusti e le preferenze del pubblico italiano, continuando a fornire contenuti ricchi e variati e rimanendo un punto di riferimento autorevole nel settore.

Chi, il punto con Massimo Borgnis

Per finire, il conduttore e performer Pierpaolo Pretelli ha intervistato Massimo Borgnis, direttore di Chi.

Fondato su valori come l'engagement e l'interazione, con un forte impegno sui social media e format innovativi come “Casa Chi”, il brand Chi si distingue per la sua credibilità e autenticità, offrendo storie reali e scoop esclusivi, ha spiegato Borgnis. Chi interpreta anche trend e stili di vita, influenzando i consumi e diventando un punto di riferimento culturale oltre che di intrattenimento. Chi si differenzia dalle riviste di gossip tradizionali in vari aspetti, potendo contare su un rapporto privilegiato e di fiducia con le celebrità e offrendo interviste esclusive e anticipazioni sulle loro vite, progetti e passioni. «ll brand continuerà ad andare oltre il puro gossip offrendo un racconto profondo e rispettoso delle figure pubbliche e offrendo una gamma di contenuti più ampia, concentrandosi su moda, bellezza, lifestyle, viaggi, cucina e benessere», ha concluso Borgnis.