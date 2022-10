Torna Linea Verde Explora, il branded content firmato da Rai Pubblicità

Tanti sponsor per la seconda edizione del programma in onda su Rai 1 dedicato alle bellezze dell’Italia

Al via sabato 8 ottobre su Rai 1 la seconda edizione di "Linea Verde Explora", il branded content di Rai Pubblicità dedicato al racconto del territorio. Piemonte, Veneto, Toscana, Sicilia, Lazio e Lombardia: regione dopo regione Federico Quaranta, volto Rai della sostenibilità, e Daria Luppino viaggeranno alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

I partner commerciali

Anche in questa nuova edizione del brand Linea Verde, Rai Pubblicità porta i suoi partner commerciali al centro della narrazione, integrandoli nel racconto editoriale.

Intesa Sanpaolo rinnova la sua fiducia sposando nuovamente il progetto come main sponsor presente in tutte le puntate, per raccontare i valori e le iniziative di sviluppo e promozione nei confronti dei territori e delle comunità nelle quali opera.

Come per la scorsa edizione, al racconto del main sponsor si aggiungono i partner territoriali, individuati in base all’area geografica e in qualità di promotori di valori quali eccellenza, qualità, rispetto del territorio e tutela ambientale. Protagonisti dell’edizione 2022 saranno Acqua Sant’Anna per il Piemonte, Ruffino per la Toscana, Casa Vinicola Canella per il Veneto, Icam Cioccolato per la Lombardia e Sigel per la Sicilia. Ad accompagnare i due conduttori nel viaggio di questa seconda edizione sarà infine il brand DR Automobiles con il suo DR 7.0, un suv di 4,70 metri da 7 posti.