Taboola e SpeeD siglano un accordo per la content recommendation

Taboola, piattaforma attiva in tutto il mondo nell’offerta di raccomandazioni per l’open web, e SpeeD, concessionaria di pubblicità del Gruppo Monrif, hanno siglato un accordo biennale esclusivo per la content recommendation sulle testate gestite dalla concessionaria.

Grazie alla nuova collaborazione, Taboola metterà a disposizione i propri prodotti e formati che verranno integrati nel feed di Speed al fine di aumentare il traffico sui siti, incrementare la readership e migliorare l’engagement e l’esperienza degli utenti: questi formati includono anche Taboola Newsroom e il suo feed integrato, che fornisce ai lettori contenuti personalizzati e annunci mirati per aumentare il coinvolgimento e le opportunità di revenue.

Il sistema di comunicazione multimediale in portafoglio a SpeeD si sviluppa, sia a livello nazionale che territoriale, con il Network QN Quotidiano Nazionale. Con oltre 1,7 milioni di utenti unici nel giorno medio QN Quotidiano Nazionale è tra i primi newsbrand in Italia, riporta la nota stampa.

Il radicamento nelle regioni di riferimento (dalla Lombardia alla Toscana, dall’Emilia Romagna alle Marche, dall’Umbria fino alla Sicilia), la storicità dei brand che costituiscono il Network (Quotidiano.net, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud) unitamente all’attenzione ai processi di cambiamento e sviluppo in atto, si traducono in un progetto editoriale in espansione.

I commenti di Sara Riffeser Monti e Adam Singolda

“La crescita della nostra audience, naturale conseguenza del processo di transizione digitale che sta portando avanti in questi anni il Gruppo Monrif, ha fatto emergere l’esigenza di poter sviluppare un rapporto ancora più interattivo e complice con i nostri utenti per rispondere al meglio alle loro esigenze. - dichiara Sara Riffeser Monti, Presidente Speed - Da qui è nata la volontà di trovare un partner in grado di affiancarci e supportarci in questo percorso. Taboola è l’alleato ideale per realizzare questo progetto. L’expertise che ha sviluppato negli anni al fianco di grandi gruppi editoriali, il knowhow tecnologico che ha a disposizione e la flessibilità nel generare contenuti in grado di creare un rapporto di engagement con l’utente sono le risorse necessarie per creare revenue e fidelizzare l’audience in un rapporto a lungo termine.”

“SpeeD si è fatta un grande nome nel mercato italiano, costruendosi una audience di lettori e utenti fedeli ed esclusivi - commenta a sua volta Adam Singolda, Ceo e founder di Taboola. - SpeeD è un ottimo esempio di partner che utilizza Taboola per il successo end-to-end, sfruttando le informazioni per indirizzare anche le decisioni editoriali per aumentare le revenue. Non vediamo l'ora di creare un rapporto a lungo termine da portare avanti insieme”.