Sanremo 2022: Tim non sarà lo sponsor unico dell'evento

Lo rivela Il Messaggero, che indica Wind tra i possibili sostituti. Nessuna preoccupazione in Rai Pubblicità

Il Festival di Sanremo perde per il 2022, a quanto rivela Il Messaggero, lo sponsor unico delle ultime edizioni, Tim. Una sponsorizzazione quantificata dal quotidiano in 8,5 milioni di euro per l'edizione dello scorso anno.

La notizia non preoccuperebbe più di tanto Rai Pubblicità, la concessionaria di Rai, che gestisce la raccolta pubblicitaria della manifestazione, che ha recentemente pubblicato la sua politica commerciale legata all'evento.

Secondo quanto rivelato ad Adnkronos da una fonte vicina all'organizzazione del Festival, "Non ci sarà più Tim ma per sponsorizzare Sanremo 2022 c’è la fila. Gli spazi pubblicitari legati a Sanremo sono sempre richiestissimi, non c’è nessuna preoccupazione".

Per la scorsa edizione, il fatturato pubblicitario della kermesse si è chiuso a 38 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, portando in Rai oltre 20 milioni di attivo, a fronte di costi per circa 16 milioni di euro.

Secondo il quotidiano potrebbe essere Wind, - che, tra l'altro, ha come testimonial storico Fiorello, al fianco di Amadeus alla conduzione di Sanremo nelle passate edizioni del Festival - a sostituire Tim, che ha supportato l'evento per cinque anni, quattro dei quali in qualità di sponsor unico.

L'uscita della compagnia telefonica sarebbe dovuta ai recenti avvicendamenti alla guida della società, da pochi giorni guidata dal direttore generale Pietro Labriola a fianco del presidente Salvatore Rossi, che ha visto recentemente l'uscita di Luca Josi, che ricopriva nella compagnia il ruolo di responsabile della Divisione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment, e Luigi Gubitosi, ex Ceo.