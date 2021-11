Sanremo 2022, ecco la politica commerciale messa a punto da Rai Pubblicità

Si mette in moto la macchina della Rai per il Festival di Sanremo 2022, uno egli eventi più importanti, se non il più importante, per Viale Mazzini e per la la sua concessionaria, Rai Pubblicità.

Dopo l’edizione andata in scena lo scorso marzo, senza pubblico ma in grado comunque di ottenere il record per quanto riguarda i ricavi pubblicitari e con l’età media di età più bassa degli ultimi 5 anni per gli ascolti, il Festival tornerà in presenza nel 2022 da martedì 1 fino a sabato 5 febbraio.

Per la nuova edizione, trasmessa da Rai 1 e condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, gli organizzatori hanno deciso di puntare ancora sui giovani: la novità dell’edizione 2022, infatti, è che i 2 vincitori di Sanremo Giovani, che saranno proclamati nella finale del 15 dicembre in diretta su Rai1, saranno in gara insieme ai 22 big scelti dalla commissione artistica, che proprio in quella serata saranno svelati e presentati al pubblico.

Da alcuni anni Sanremo è tornato ad essere il motore che muove le classifiche musicali: tutti gli artisti più ascoltati, soprattutto i più giovani, vogliono salire sul palco dell’Ariston. Basti pensare ai Måneskin, che dopo il trionfo a Sanremo e all’Eurovision hanno conquistato la vetta degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify. Grazie alla loro vittoria, l’Eurovision Song Contest 2022 tornerò tra l’altro in Italia, a Torino, e come ogni anno sarà il vincitore di Sanremo a tenere alta la nostra bandiera negli “Europei della musica”.

Pianificazione total video e moduli digital sulla connected tv

Ma Sanremo non è mai stato solo una gara, è il più importante evento popolare del nostro Paese, profondamente radicato nella nostra cultura. Un evento che unisce le persone in maniera trasversale, che non conosce barriere mediatiche: dalla tv alla radio, dai social a RaiPlay, il Festival è un generatore di contenuti e argomenti di discussione.

Per il 72° Festival di Sanremo, Rai Pubblicità definisce una politica commerciale che adegua il valore al livello crescente della domanda e assicura un presidio più efficace attraverso la vendita combinata di più punti ora. Le stime tv confermano quelle dello scorso anno beneficiando anche di una quota di ascolto ulteriore derivante dal live streaming su RaiPlay. La copertura dell’evento non può prescindere dalla pianificazione total video che si arricchisce dei moduli digital sulla connected tv, per raggiungere i fruitori televisivi più evoluti in un contesto familiare e di elevato engagement, e sugli altri device digitali per colpire i segmenti più giovani e complementari alla televisione.

Programmazione e listini di gennaio

Rai presenta un’offerta particolarmente ricca anche nel mese di gennaio con produzioni culturali, serate evento, fiction e serie internazionali. La cultura torna grande protagonista grazie ad Alberto Angela e le sue Meraviglie. Su Rai 3 centrale è il tema della sostenibilità ambientale con La fabbrica del mondo insieme a Marco Paolini e Telmo Pievani. Sul fronte intrattenimento Rai 2 propone il one man show comico-satirico di Enrico Brignano, Un’ora sola vi vorrei, seguito da Bar Stella, il nuovo programma di Stefano De Martino ispirato alla sua infanzia, in cui si intrecciano dialoghi, gag, musica, personaggi comici e visitatori illustri. Su Rai1 i finali di stagione per The Voice Senior con Antonella Clerici e Tale e quale con Carlo Conti, che torna ma nella sua versione…NIP, Tali e quali. Il 28 gennaio, a 4 giorni dalla première di Sanremo, ritorna live, su Rai1, Il Volo con lo show evento Se il Festival lo raccontiamo noi, per celebrare gli ultimi 20 anni della kermesse.

La fiction di gennaio riparte con una novità assoluta, La sposa, una struggente storia d'amore e un toccante racconto di riscatto femminile con Serena Rossi nel ruolo di protagonista. Lunedì tocca a Vittoria Puccini nel crime Non mi lasciare. Grande attesa per il ritorno della 2ª stagione di Doc - Nelle tue mani. La scia “medical” prosegue anche su Rai 2 con i successi internazionali The Good Doctor e The Resident, le due serie più seguite dell’autunno. Rai 3 investe sulla serialità d’autore, partendo dalla nuova miniserie Complotto contro l’America con John Turturro e Winona Ryder. Per quanto riguarda lo sport, prosegue la Coppa del Mondo di Sci Alpino, che torna a fare tappa in Italia: l’appuntamento è per il 22 e il 23 gennaio sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, per una due giorni di gare. Goggia, Bassino e Brignone, e tutto il circo bianco delle donne, faranno poi tappa martedì 25 gennaio a Plan de Corones per lo slalom gigante.

L’impaginazione pubblicitaria creata da Rai Pubblicità per il mese di gennaio prevede nuove opportunità per gli investitori. Aumenta l’efficienza media dell’offerta grazie alla maggior quantità di spazi nel day time di Rai 2 e di Rai 3, abbinata ad una programmazione dai volumi contenuti ma molto profilati, e aumenta la qualità nella fascia commercialmente più interessante della prima serata, grazie ad una riduzione della durata media dei break che diminuiscono la caduta di audience e acquisiscono un più alto livello di attenzione e di ricordo. Il listino copre le ultime 3 settimane del mese e rappresenta un’offerta di transito verso le nuove politiche 2022 proponendosi in continuità con l’autunno in particolar modo nel riposizionamento del valore delle fasce più qualitative del mercato televisivo italiano, l’access e il prime time di Rai1. Su tutti i canali è prevista una promozione del 5% nella prima settimana del listino. A prodotto omogeneo le variazioni tariffarie confermano l’impostazione autunnale.