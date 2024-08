Produzioni video, STS Communication apre un virtual studio a Lecce

L’iniziativa conferma lo sviluppo della regione Puglia come destinazione privilegiata per l’industria audiovisiva

Anno dopo anno, la Regione Puglia si conferma come una destinazione sempre più importante e ricercata per le produzioni cinematografiche e televisive (e per la pubblicità): le sue scenografie naturali sono una costante fonte di attrazione per registi e produttori, che scelgono il "tacco d’Italia" per girare le loro scene.

In questo contesto si inserisce la scelta di STS Communication, società lombarda leader nel settore della produzione multimediale e della tecnologia per eventi, che ha deciso di espandersi in Puglia aprendo una nuova sede operativa a Lecce. Questa sede includerà una replica del "Virtual Studio CR49" di Milano, uno degli impianti di produzione virtuale più avanzati e grandi d'Europa.

L'arrivo di questa tecnologia, come sottolinea una nota stampa, rappresenta un'importante novità per l'industria cinematografica pugliese, che potrà beneficiare di un'infrastruttura all'avanguardia per attrarre sempre più produzioni nazionali e internazionali.

Il nuovo virtual studio di Lecce “replica in attrezzature e potenzialità lo studio di Milano" - commenta Alberto Azzola, Managing Director di STS -. "Con questa avveniristica tecnica - aggiunge Azzola - sono stati girati, solo per fare qualche esempio, spot come quelli di Müller, Rotoloni Regina, Toyota Beyond Zero, Vodafone, Yamaha, Maserati, Silversea, oltre a film e serie TV come Unwanted, Enea, Tutti a Bordo, Without Blood, M il figlio del Secolo. Una regione che fonde scorci unici e le possibilità pressoché infinite e completamente personalizzabili di un grande polo tecnologico, unico nel suo genere nel sud Italia, grazie al quale la Puglia diventa un luogo in cui poter girare produzioni cinematografiche e televisive nella loro totalità, senza dover trasferire la produzione in altri paesi o su più set diversi".

Alberto Azzola

Laha accolto positivamente l'investimento, sottolineando come questa innovazione completerà l'offerta di servizi cinematografici nella regione, facilitando la produzione di film e serie TV senza la necessità di spostarsi in altre località. Inoltre, STS Communication prevede di assumere e formare personale locale, contribuendo allo sviluppo economico e professionale del territorio.