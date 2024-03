Nasce PodCarStories, il primo podcast studiato per contribuire a una maggiore sicurezza stradale

Nasce PodCarStories, l’innovativo podcast promosso da Sara Assicurazioni appositamente studiato per prevenire i colpi di sonno durante la guida e nelle ore notturne. Grazie a un mix strategico di contenuti costruito ad hoc, la serie propone infatti un flusso neuroscientifico di storie, intrattenimento e musica in grado di integrarsi in modo organico nelle soglie di attenzione specialmente di un guidatore notturno, adattando lo storytelling al procedere della guida nelle sue diverse ore e migliorando veglia, reattività e safe entertainment.

Il progetto nasce da un’idea di Content+, la unit content di Mindshare, ed è stato sviluppato in collaborazione con il team di Podcastory, leader nella produzione di contenuti audio, tra cui un ingegnere del suono e un neuroscienziato esperto del sonno, per la creazione di suoni ad alto impatto emozionale.

PodCarStories ha una portata fortemente innovativa anche sul piano sociale: nonostante sia ancora ampiamente sottostimata come fattore determinante di rischio, e quasi mai venga presa in considerazione come causa in sé, messa in ombra da fattori più evidenti come la velocità, la distrazione o le condizioni meteo, la sonnolenza, sottolineano i dati ACI, è oggi causa di un incidente stradale su cinque e uno dei principali fattori che provocano sinistri mortali in autostrada. Gli incidenti causati da colpo di sonno, inoltre, sono quelli di maggior gravità a causa della totale inazione del guidatore che, addormentandosi, non ha alcuna consapevolezza del pericolo imminente.

In questo quadro, i suoni rappresentano un antidoto alla stanchezza al volante perché, come rileva una ricerca di Assurance Prevention, la Federazione degli assicuratori francesi, hanno la capacità di stimolare la soglia di attenzione e ridurre lo stress: la loro efficacia è massima quando è il guidatore a scegliere i contenuti, e il gradimento cresce con podcast e playlist musicali. Inoltre, possono essere un piacevole momento di intrattenimento e compagnia durante il viaggio.

Specificamente studiato per intervenire sul fenomeno della sonnolenza al volante, PodCarStories si compone di quattro playlist ciascuna della durata di circa 50 minuti - per un totale quindi di 200 minuti di viaggio - ognuna con un tema di racconto dedicato: Viaggio, Notte, Avventura, Tempo.

Ogni playlist è concepita per adattarsi all’utente: entrando in auto il guidatore può scegliere dunque quella più adatta ai temi che vuole approfondire, il format porta infatti on board generi e argomenti differenti, organizzati lungo quattro categorie tematiche: sicurezza stradale, entertainment, travel e mobility. Ciascun episodio prevede un mix dinamico di musica, intrattenimento, curiosità e stand up che accompagnano il guidatore lungo la tratta, modulando contenuti e suoni per adattarsi al procedere del tempo e quindi alla possibile variazione della reattività durante la guida notturna. A fare da fil rouge a tutta la serie è la voce narrante di Sara, che accompagna l’ascoltatore lungo il viaggio e sottolinea l'importanza di una guida sicura e responsabile, anche tramite messaggi proattivi di invito a fare una sosta.

Il progetto è sostenuto da una campagna di amplificazione, pianificata da Mindshare, che prevede spot audio online su piattaforme di musica e audio, produzione di post social, audioseeding (inserimento del contenuto audio in un player di ascolto dedicato) su un ampio set di media, ADV cartaceo, pubblicazione di articoli dedicati e la realizzazione di un vodcast sul dietro le quinte del progetto.

PodCarStories è disponibile gratuitamente su tutti i principali store podcast e sul sito di Sara Assicurazioni.

Con questa iniziativa, Sara amplia e rafforza il proprio impegno per la sicurezza stradale: la Compagnia è infatti da sempre impegnata a realizzare iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla guida sicura e responsabile in sinergia con ACI e, a conferma di questo impegno, ogni anno investe l’1% dell’utile netto nella sicurezza stradale. Parallelamente, Sara ha costruito negli anni un ecosistema della mobilità che poggia su soluzioni assicurative ad alta innovazione studiate per rispondere alle esigenze di protezione di tutti gli utenti della strada.

“Siamo orgogliosi di lanciare per primi questo progetto che traduce la nostra storica attenzione alla sicurezza su strada in una proposta altamente innovativa e con forti implicazioni di sostenibilità sociale", dichiara Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand & Customer Relationship Sara. “La peculiarità di PodCarStories è la capacità di coniugare educazione e scienza in una formula ingaggiante e ad alto impatto basata sul linguaggio moderno dei podcast. Sara si conferma così una Compagnia all’avanguardia che fa della continua ricerca di innovazione e dell’attenzione ai valori della sicurezza e della protezione il cardine della propria mission”.

Davide Schioppa, Ceo e Founder Podcastory: "Sono orgoglioso del progetto per Sara Assicurazioni, un'iniziativa innovativa che unisce podcast e musica per migliorare la concentrazione alla guida, e che rappresenta un passo avanti nel nostro impegno per l'innovazione e il benessere degli utenti".

Daniela Baldassarre, Head of content di Mindshare: “L’idea nasce dall’esigenza di utilizzare i classici touchpoint media, in questo caso i podcast, in modo valoriale, per sostenere un impatto sociale e concreto. L’autorevolezza e il dna di Sara Assicurazioni garantiscono forte impatto e sensibilizzazione sui temi di sicurezza stradale propri del format”.