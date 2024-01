Ipsos e Podcastory insieme per la seconda stagione di “Italia in 5 minuti”

Ipsos e Podcastory rinnovano la collaborazione per la realizzazione del podcast “Italia in 5 minuti”, la serie che offre una visione chiara sulle opinioni degli italiani sulle tematiche di maggiore rilevanza e attualità.

Dopo aver affrontato con successo argomenti quali l’istruzione, il mondo del lavoro, l’orgoglio LGBTQIA+, Italia in 5 minuti riparte dall’ambiente. Il primo episodio della seconda stagione della serie podcast è stato rilasciato in occasione della Giornata Internazionale dell'energia Pulita, che si celebra proprio oggi, 26 gennaio. L’episodio (che si può trovare per esempio qui) dà voce alle opinioni più comuni tra gli italiani riguardo all'emergenza climatica e alla sostenibilità grazie al contributo di Andrea Scavo, Direttore Ipsos Public Affairs.

“Dare visibilità alle opinioni degli italiani sui vari temi dell’attualità sociale è un po’ la nostra missione, quindi è un grande piacere tornare a collaborare con gli amici di Podcastory”, ha dichiarato Scavo. “Sondare l’opinione pubblica su temi molto dibattuti e sensibili non è sempre facile, ma è sicuramente importante per capire come coscienze, attitudini, consapevolezze si muovono in relazione ai grandi eventi e fenomeni. Sulla COP28 (la conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima, svoltasi il mese scorso, ndr) ad esempio, abbiamo registrato una grande delusione, un pessimismo che si fonda soprattutto sull’idea che il problema del cambiamento climatico non verrà risolto per ragioni fondamentalmente di mancanza di volontà politica. Ecco, è un perfetto esempio di quanto sia importante che tutti, politici e leader globali inclusi, siano ben consapevoli delle opinioni dei cittadini”.

I successivi episodi della serie Italia in 5 minuti approfondiranno tematiche legate alla Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza celebrata l’11 febbraio, alla Giornata Internazionale della Felicità il 20 marzo e alla Giornata Mondiale della salute il 7 aprile.

Rispetto alla prima serie del podcast, c’è anche una novità editoriale. “Per ogni puntata di questa seconda stagione di Italia in 5 minuti, Podcastory ha raccolto una vox populi attraverso dei messaggi vocali, successivamente integrati all’interno di ogni episodio" racconta Arianna Mosconi, Production Planner di Podcastory. "Lo scopo è quello di approfondire le idee degli italiani sull’argomento trattato in ogni puntata, fornendo due diversi punti di vista: da una parte le indagini statistiche condotte da Ipsos e dall’altra le voci del popolo”.