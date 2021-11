Nasce Beemagazine, la rivista on line del Gruppo The Skill

Dal 15 novembre comincia le pubblicazioni Beemagazine, la rivista on line di approfondimento del Gruppo di comunicazione The Skill.

La rivista, che avrà una periodicità quotidiana, ha Giovanni Cioffi come direttore responsabile e Mario Nanni direttore editoriale. Politica, economia, cultura, società, welfare e ambiente saranno i campi su cui Beemagazine inviterà a scrivere studiosi, giornalisti, accademici della Crusca e dei Lincei, personalità del mondo della Università e della ricerca, vaticanisti.

Già la prima giornata di esordio presenta un parterre di grandi firme: il presidente emerito del Censis Giuseppe De Rita, che spiega «dove va la società italiana tra speranze e paure»; il professor Gianfranco Pasquino, politologo, ha scritto sul «federatore assente» nell’attuale politica italiana; il prof Rosario Coluccia, accademico della Crusca, ci informa sullo stato di salute della lingua italiana; Pino Pisicchio, professore di Diritto pubblico comparato e già deputato di lungo corso, riflette sulla Costituzione materiale e formale e conclude che il semipresidenzialismo in Italia c’è già e non ce ne siamo accorti; Giovanna Chirri, vaticanista, racconta cosa succede in Vaticano, tra notizie sulla salute del Papa e polemiche su Bergoglio; Stefano Rolando, massimo esperto di comunicazione e professore all’Università Iulm di Milano, illustra lo stile comunicativo di Draghi. Pino Nano, ex capo redattore centrale Rai, intervista l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco sui futuri progetti dell’azienda.

Leggi anche: COMUNICAZIONE STRATEGICA, EDITORIA, PODCASTING E FORMAZIONE: NASCE LA HOLDING THE SKILL GROUP

Nei prossimi giorni seguiranno articoli di economia, di antropologia culturale, di comunicazione, di politica.

Nel breve editoriale di presentazione, il direttore Mario Nanni indica quale sarà la linea ispiratrice di Beemagazine: «andare oltre le apparenze, oltre le vulgate, oltre gli idola fori (Bacone) passivamente accettati e acriticamente propalati».

Beemagazine racchiude un doppio significato, o gioco di parole: il «bee», anche per un effetto di colore che nel brand è percepibile, comprende il verbo «be»; la seconda «e» indica la forma web della rivista; lette di seguito le due «e» (bee) indicano l’ape, che è il simbolo di The Skill e riporta alla operosità tipica delle api, come ci suggerisce il filosofo Bernard de Mandeville, nella famosa e omonima favola.

La carriera di Mario Nanni

Mario Nanni è una vecchia conoscenza del mondo giornalistico. Già capo della redazione politica dell’Ansa e poi capo redattore centrale, ha scritto alcuni libri tra cui «Il curioso giornalista», «Parlamento sotterraneo», «Sulla giostra della memoria», un saggio su Moro, e sul lessico parlamentare. Insegna al master di giornalismo all’Università LUMSA di Roma, per The Skill cura una serie di podcast: dopo 12 ritratti di presidenti della Repubblica e del Consiglio, sta curando una serie di ritratti di personaggi femminili tra ‘900 e i giorni nostri, con il titolo «La Repubblica delle donne».