La CEV Champions League di Volley sarà trasmessa su Discovery+

Discovery Sports ha siglato un accordo biennale per trasmettere in Italia tutte le partite della CEV Champions League Volley maschile e femminile 2021/2022 e 2022/2023 live solo su discovery+, oltre a una selezione di match sempre in diretta su Eurosport.

Da novembre 2021, con il primo turno della fase a gironi, alle finali di maggio 2022, la CEV Champions League maschile vedrà i campioni d’Italia di Cucine Lube Civitanova, i finalisti della scorsa edizione, Trentino Volley, e Sir Safety Perugia Volley ai nastri di partenza della massima competizione continentale, mentre in Champions League femminile, oltre a Imoco Volley Conegliano detentrice del titolo, vi saranno Vero Volley Monza e Igor Novara Volley a rappresentare l’Italia in Europa.

Leggi anche: DISCOVERY CRESCE NEL Q2 2021: +70% LA RACCOLTA EXTRA-USA. BENE L’ITALIA

«Il volley vive un momento storico grazie alla doppia vittoria delle nostre Nazionali agli Europei che hanno fatto entusiasmare appassionati e grande pubblico. Questo accordo non poteva essere siglato in un momento migliore e, grazie a discovery+, siamo lieti di dare al grande volley italiano femminile e maschile, impegnato nella più prestigiosa competizione internazionale per club, la visibilità che si merita. È un movimento già solido ma in continua e costante crescita e con discovery+, che già offre il meglio del basket, tennis, ciclismo, sport invernali, motori – oltre ovviamente alle prossime due edizioni dei Giochi Olimpici – avrà un palcoscenico ancora più prestigioso e coinvolgente», ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Discovery Italia.

Il primo appuntamento su discovery+ della CEV Champions League 2022 è previsto per il prossimo novembre, con l’avvio della fase a gironi in cui saranno impegnate le sei squadre italiane.