Giancarlo Padovan è il nuovo Direttore di Calciomercato.com

Cambio di guardia alla direzione di Calciomercato.com. A un anno dalla sua nomina, Gianni Visnadi passa il testimone a Giancarlo Padovan, che assume il ruolo di nuovo Direttore della testata.

Padovan, veneto, giornalista professionista dal 1982, ha una varia e ricca esperienza. Ha lavorato per Repubblica e Corriere della Sera e ha diretto Tuttosport, il Corriere di Livorno, lo Sport di 7 Gold, il settimanale Calcio GP e Agon Channel, emittente nazionale con base a Tirana. Allenatore Uefa B, ha guidato il Torino per tre stagioni in Serie A femminile. È inoltre docente a contratto di Teoria e tecniche dell’informazione sportiva all’Università Cattolica di Milano.

“La direzione di Calciomercato.com – commenta Giancarlo Padovan – è la sesta della mia carriera ed è di sicuro la più bella. Perché, se anche dovrò essere io a fornire qualcosa della mia quarantennale esperienza, sono certo che riceverò molto di più in conoscenza, entusiasmo e qualità da parte di una redazione ormai apprezzata in tutta Italia per l’informazione sul calcio”.

Il cambio di Direzione di Calciomercato.com arriva in un momento di particolare importanza per la testata dedicata al mondo del calcio e calciomercato, spiega l’editore in una nota. In questo periodo infatti Calciomercato.com intende consolidare il proprio ruolo di sito di news calcistiche più visitato in Italia, puntando però ancora di più su contenuti video, in diretta e non, e sui canali social. Il sito, che lo scorso gennaio ha superato i 6 milioni di utenti unici e ha raggiunto quasi le 100 milioni di page views (Google Analytics) conta anche su quasi 1 milione di fan sui vari canali social.

Sempre all’interno del network, il sito ilBianconero.com (interamente dedicato alla Juventus e ai suoi tifosi) ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di utenti e oltre 16 milioni di page views.