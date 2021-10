Geopop amplia l'offerta editoriale con il nuovo sito web

L’ultima novità in casa Ciaopeople, il progetto di divulgazione scientifica Geopop, dà un boost significativo alla sua crescita con una novità per i lettori e per il mercato: il progetto editoriale social diventa anche magazine attraverso il sito www.geopop.it.

Il nuovo sito dà nuova vita e forma ai contenuti prodotti originali ad oggi realizzati per i canali social dalla redazione di Geopop, guidata dal direttore editoriale Andrea Moccia, già founder del progetto. Nel sito i contenuti di stampo scientifico e tecnologico trovano un nuovo canale di approfondimento.

Geopop.it è suddiviso in cinque categorie tematiche principali: “pianeta terra” dedicata all’ambiente, “energia” dedicata alle fonti energetiche rinnovabili e non, “materiali” per conoscere caratteristiche della materia che prende forma, e infine “vulcani” e “terremoti”, categorie che trattano l’origine dei fenomeni naturali che più incuriosiscono le persone.

Accanto a queste categorie se ne aggiungono altre due importanti: Geopolitica e Spazio, temi a cui la redazione di Geopop si è dedicata negli ultimi mesi lanciando format originali come “Geopolitix” e “Yes, we Mars”. Format nuovi che si affiancano ad altri già noti quali “Figo! non lo sapevo”, nata per raccontare il come di oggetti e meccanismi di uso quotidiano di cui ignoriamo il funzionamento e l'origine, oppure RifUtile, format sul riciclo di alcune materie prime.

Altra novità del sito è la sezione Scuola, in cui confluiscono tutti gli articoli e i video vicini agli argomenti trattati nei programmi scolastici, utili sia a studenti ma anche ad insegnanti e genitori. La sezione dedicata alla scuola nasce proprio grazie alla capacità di Geopop di spiegare temi complessi in modo semplice alle nuove generazioni. Capacità confermata anche dall’elevato engagement che Geopop genera sui social - su Facebook, nell'ultimo mese si contano 9 milioni di interazioni per una reach totale di 25 milioni (fonte Creator Studio, settembre 2021) - e dall’interesse della community in seguito all’apertura del suo canale TikTok.

“Geopop si conferma un prodotto editoriale unico sul mercato che dà possibilità nuove ai brand che vogliono fare edutainment”, dichiara Giorgio Mennella, Advertising Director di Ciaopeople. “Abbiamo format originali, un linguaggio differenziante, e un pubblico appassionato. Tutti ingredienti giusti a disposizione dei brand del comparto scuola, delle aziende che hanno nel DNA tecnologia e scienze, così come delle marche che vogliono dialogare con la GenZ e le famiglie, per citarne alcuni. Oggi tutte le aziende possono avere l’opportunità di spiegare ai consumatori il perché e il come delle cose”.

Il progetto Geopop continua anche con il sito a dar vita alla sua mission di diffondere la conoscenza e la cultura scientifica in maniera pop, dunque comprensibile e fruibile indistintamente da tutti i pubblici. Attenzione, consistenza scientifica, studio approfondito delle fonti, contenuti editoriali autentici e di facile fruizione, continuano ad essere i capisaldi che guidano la missione quotidiana della redazione di Geopop, la cui voce trova da oggi spazio su un sito web “video first” che promette nuove possibilità per gli investitori.