Fremantle ad un passo dall'acquisizione dell’italiana Lux Vide

Fremantle sarebbe ad un passo dall'acquisizione di Lux Vide, la casa di produzione che fa capo alla famiglia Bernabei. Grazie all’operazione, il gruppo britannico che si occupa di produzione e distribuzione televisiva di proprietà di RTL Group potrebbe rafforzare notevolmente sua presenza sul mercato italiano.

Secondo quanto scrive Variety, Fremantle è in trattative avanzate con il gigante italiano della fiction, nel cui portafoglio figurano lavori di successo come “Don Matteo”, “I Medici” e “Leonardo”. Se la trattativa andrà in porto, la vendita potrebbe essere finalizzata entro la fine dell'anno.

Lux Vide è stata fondata nel 1992 da Ettore Bernabei ed è oggi gestita dai figli Matilde e Luca Bernabei. Con lorola società ha spinto sempre di più verso il mercato internazionale e soprattutto verso gli Stati Uniti, con produzioni come “I Medici” e “Leonardo”, e “The Rising”, una serie su Gesù Cristo in lingua inglese.

Nel 2020 Lux Vide ha registrato un balzo del 85% dell’utile netto a 10 milioni di euro e ricavi pari a 55 milioni, in crescita del 17%. La famiglia Bernabei controlla il 51.77% del capitale delle società. Ta gli altri azionisti figurano la Fondazione Scienza e Fede del Vaticano (16,99%), Prima TV di Tarak Ben Ammar (15,33%) e la famiglia Capaldo (10,88%).

Fremantle in Italia è guidata dall'amministratore delegato Gabriele Immirzi, è presieduta da Lorenzo Mieli e controlla anche le società di produzione Wildside e The Apartment.