A due mesi dalla nascita del quotidiano economico finanziario Verità&Affari, fondato da Maurizio Belpietro e diretto da Franco Bechis, il progetto cresce e si amplia con l’edizione digitale, che avrà l’obiettivo di informare sui principali fatti di giornata, dalle novità dell’agenda politica all’andamento dei mercati azionari, dai progetti delle imprese agli investimenti.

Edito dal gruppo La Verità, il quotidiano online è raggiungibile all’indirizzo www.veritaeaffari.it e andrà in parallelo con l’edizione cartacea del giornale, di cui approfondirà alcune delle notizie trattate, prevedendo anche dei contenuti extra. Particolare attenzione sarà data alla parte degli investimenti e del risparmio, con le rubriche redatte dagli analisti. Inoltre, sarà prevista una finestra sul mondo digitale e sul mercato immobiliare, oltre ovviamente alle più importanti notizie di giornata.

“Il progetto di Verità&Affari, nato quasi due mesi fa per dare una voce libera anche al settore economico e raccontare senza condizionamenti i retroscena della finanza cresce ora con l’edizione digitale - commenta il direttore Franco Bechis -. Si tratta di un ulteriore passo in avanti, a cui nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri, con l’obiettivo di creare un’informazione sempre più completa, approfondita e soprattutto vera per i risparmiatori e le famiglie”.