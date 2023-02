CognitiveAdv, concessionaria full funnel che fa leva su tecnologie cognitive per massimizzare il coinvolgimento e l’attenzione dei consumatori in ambito pubblicitario, rafforza la propria offerta in campo b2b grazie a una nuova partnership con Namirial, società specializzata nella distribuzione di soluzioni per la digitalizzazione dei processi di aziende e studi professionali, di cui ha acquisito la vendita degli spazi pubblicitari.

In virtù dell’intesa, si legge in una nota, “con CognitiveADV sarà possibile raggiungere il target di decision-maker in un momento finora inedito, quello relativo alla fase decisionale. Firma Digitale, Identità SPID Professionale, Marche Temporali, PEC, infatti, sono solo alcuni dei servizi offerti da Namirial, che per la prima volta mette a disposizione dei brand spazi da dedicare a promozioni di beni e servizi dedicati al target professionale (legali rappresentanti, decisori aziendali e gatekeeper sui decisori come segretari di direzione e direttori operativi).”

L’accordo con Namirial rafforza dunque il presidio del mondo business della concessionaria, già attivo sul segmento Influencer Aziendali (legal, cfo, commercialisti), grazie alla pluriennale collaborazione con Maggioli Editore, proprietario di varie property tra cui fiscoetasse.com e diritto.it.

Questo target business, inoltre, grazie alla tecnologia cookieless PersistentID di CognitiveAdv, potrà essere seguito oltre i confini delle property editoriali della concessionaria, lungo l’intera navigazione nel web. “Ciò consentirà ai brand di operare in logica full funnel, ottimizzando le frequenze e garantendo alti volumi su un target in precedenza scarsamente accessibile e ad altissima dispersione”, spiega la società nella nota.

“Secondo l’Osservatorio eCommerce B2B (Fonte PoliMi 2021), il valore annuo degli scambi B2B ha raggiunto la cifra monstre di 2.157 miliardi di euro. Considerando che esistono poco più di 160.000 PMI in Italia, un numero limitatissimo di decisori aziendali muove l’economia italiana.”, dichiara Paolo Pettinato, founder di CognitiveADV. “La partnership con Namirial è il prezioso tassello mancante per offrire per primi al mercato il canale utile a colpire e ingaggiare in modo efficace il target professional”.