Citynews raggiunge quota 52 testate di prossimità con ViterboToday e PordenoneToday

Citynews raggiunge quota 52 testate di prossimità con l’arrivo di ViterboToday e PordenoneToday.

ViterboToday è la quarta edizione laziale di Citynews, che è presente anche a Roma, Frosinone e Latina e la sua direzione è affidata a Nicola Bossi, già direttore delle testate umbre del digital publisher. Allo stesso modo, PordenoneToday copre il penultimo “buco” di Citynews nel Friuli-Venezia Giulia, dopo UdineToday e TriestePrima. La direzione editoriale è assegnata in questo caso a Nicola Angeli, direttore delle altre due testate friulane.

“Le precedenti ultime aperture di MessinaToday e ReggioToday risalgono alla metà del 2019, per cui possiamo dire che siamo stati fermi per oltre 2 anni – afferma Luca Lani, CEO e co-founder di Citynews –. Questi sono stati gli anni della pandemia da Covid-19 e delle terribili conseguenze economiche, sociali e culturali che ha causato in tutto il mondo. Per noi sono stati anni che hanno fatto registrate ottimi risultati sia in termini di audience che di raccolta pubblicitaria e fatturato, ma nonostante questo abbiamo comunque deciso di concentrarci sul consolidamento del business e delle redazioni esistenti, assumendo, in maniera a mio parere responsabile, un atteggiamento più prudenziale rispetto al passato.”

“Oggi – conclude Lani – vogliamo ricominciare a crescere anche sulla copertura territoriale, oltre che in termini di lettori e page views, e con il lancio di queste due nuove edizioni, andremo a presidiare due aree importanti del Paese. ViterboToday ci consente di completare la copertura editoriale di quasi tutto il territorio laziale, mentre PordenoneToday andrà a coprire un’area strategica del Nord Est, tra le province di Udine e Venezia, dove siamo già presenti da oltre 10 anni. Entrambe le nuove edizioni saranno indispensabili per la raccolta pubblicitaria, perché ci permetteranno di soddisfare in maniera efficace e completa le esigenze dei nostri partner commerciali che hanno necessità di comunicare nelle due aree.”

Una media di 1.300 contenuti di prossimità al giorno, quasi 40 mila al mese di cui 1.700 videonotizie prodotte da videomaker presenti in 23 città italiane: questi alcuni numeri della galassia Citynews. Aspetti quantitativi ai quali vanno aggiunte specifiche caratteristiche qualitative, come spiega l’editore in una nota: “la presenza fisica, con redazioni, giornalisti, collaboratori e freelance, nei territori che quotidianamente vengono raccontati, l’autorevolezza editoriale che deriva dallo scrupoloso controllo delle fonti e dalla rapida verificabilità dell’informazione da parte di lettori e stakeholders, senza dimenticare la natura e la fruizione esclusivamente digitale che comporta una costante innovazione tecnologica.”