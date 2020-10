Bitmama Reply e RCS lanciano i nuovi sito e app del Giro d'Italia

Il gruppo editoriale RCS ha affidato a Bitmama Reply, agenzia di comunicazione del gruppo Reply, la nuova piattaforma digitale del Giro d’Italia.

L’ambizione di RCS era quella di trasformare il sito del Giro d’Italia in un’esperienza viva e coinvolgente, capace di far vivere via mobile, desktop e app la sensazione di essere realmente presenti a uno degli eventi sportivi più importanti del mondo.

Per questo Bitmama Reply e RCS, dopo aver analizzato le sezioni del sito con maggior flusso di visite, le hanno riprogettate secondo quattro criteri: mobile first, navigazione più veloce, contenuti dinamici, priorità a video e foto.

Il risultato è un ecosistema che proietta il tifoso in una nuova dimensione virtuale: un luogo digitale che si sposta sulle strade del giro, esattamente come i corridori, dove al centro c’è il tifoso stesso.

Il nuovo ecosistema digitale del Giro d'Italia

Nei rinnovati spazi online dedicati al Giro, sin dalle prime ore del mattino, i tifosi hanno la possibilità di vivere a pieno l'atmosfera della tappa grazie alle informazioni in tempo reale sulla corsa che sta per iniziare e a un countdown che, proprio come fanno i grandi campioni, permette di controllare il tempo rimanente al prossimo momento saliente.

Poi la tappa prende il via, l’esperienza dell’utente diventa immersiva, reale, una sorta di “ammiraglia digitale” che segue le squadre chilometro dopo chilometro, una pedalata dopo l’altra. L’icona del live diventa verde e il countdown si trasforma nel vero nemico di qualunque corridore, il cronometro, che conta in diretta il tempo passato dal KM 0.

Ma ogni tifoso sa che il Giro d’Italia è fatto di particolari, ed è per questo che, scorrendo la pagina, ha sempre a portata di tap i video della giornata per rivedere ogni dettaglio, così come la planimetria della tappa per immaginare ciò che potrebbe accadere nei minuti successivi e le classifiche e le maglie dei leader, per vedere concretamente che direzione sta prendendo la corsa.

Per chi non vuole farsi sfuggire nemmeno un’informazione tutti gli aggiornamenti vengono notificati in real time grazie alle notifiche web e app.

Infine, per gli amanti della storia della manifestazione, è stata sviluppata una sezione Hall of fame per i giganti della Corsa Rosa, da Merckx e Gimondi fino a Indurain e Adorni, passando per Roche, Moser, Baldini e Hinault.

