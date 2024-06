Promomedia, ecco i numeri della seconda edizione del Convegno Nazionale di In-Store Promotion e Merchandising

La seconda edizione di “È tutta un'altra instore”, il convegno nazionale dedicato ai professionisti dell'in-store promotion e del merchandising, si è tenuta il 16 e 17 giugno in Puglia. Organizzato da Promomedia, l'evento ha riunito oltre 150 brand ambassador, promoter, hostess e merchandiser, con l'obiettivo di valorizzare queste professioni fondamentali per industria e retailer.

Un programma ricco e coinvolgente

Moderato da Alessia Simeone, l'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come Saverio Addante, CEO di Promomedia e Presidente di Confindustria Intellect, Paola Memola (CFO), Michela Tota (Ufficio Stampa), Pierfelice Rosato (Docente di Marketing presso l'Università degli Studi di Bari) Stefania Peschetola (Responsabile MOP) e il Business Coach Massimiliano Serralunga.

Il “valore come tema centrale”

Tema centrale del convegno è stato il "valore" in tutte le sue forme. "I punti di contatto tra brand e cliente all’interno del punto di vendita sono profondamente cambiati, ha spiegato Saverio Addante durante il suo intervento di apertura dei lavori, basti vedere i servizi che Promomedia stessa offre ai Retailer per rendersi conto di quanto la tecnologia sia diventata presente all’interno del punto di vendita. Move-it, realtà aumentata, digital signage, fino all’ultima delle innovazioni, lo SLIM; tutto va nella direzione del digitale e della tecnologia. Ma c’è una cosa che non può cambiare, la cui importanza è stata chiara quando abbiamo dovuto farne a meno: la relazione tra le persone”.

"Trent’anni sono un bel traguardo, reso possibile anche grazie alla stabilità di un’azienda che è sul mercato da oltre 43 anni. In un mondo caratterizzato da un’elevata incertezza e dove tutto è fluttuante, noi riteniamo che la nostra stabilità sia un valore” Commenta infatti Paola Memola CFO di Promomedia “Siamo sempre gli stessi da 43 anni e la nostra stabilità è la prima garanzia per il sistema e per gli attori con i quali ci confrontiamo, clienti da un lato e lavoratori dall’altro. Proprio perché crediamo nella stabilità e nel valore delle persone, investiamo affinché questo lavoro diventi una professione riconosciuta e rispettata, al pari di qualsiasi altra professione”.

A conferma di questa filosofia va il progetto di collaborazione tra Promomedia e Uniba che, nella seconda metà del 2024, porterà al lancio di uno Short Master in Retail Marketing e In Store Promotion. “L’Università non è più una istituzione avulsa al mondo del lavoro - commenta il Prof. Pierfelice Rosato, docente di Uniba “oggi il mondo accademico si interroga per primo sui fabbisogni delle aziende e propone percorsi formativi in grado di creare i professionisti di cui le aziende hanno bisogno”.

Ed è questo il motore di questo nuovo Short master che darà agli studenti quelle competenze che andranno a completare ed arricchire l’esperienza maturata sul campo, formando appunto dei professionisti che hanno nel loro bagaglio una buona base di conoscenze teoriche e una solida pratica data dal lavoro nel mondo reale.

La formazione specialistica

La seconda parte della mattina è stata dedicata ad una sessione di formazione sulle tecniche di vendita e sulla comunicazione efficace ad opera di Stefania Peschetola, Responsabile Area MOP di Promomedia e del prof. Massimiliano Serralunga Business Coach e docente dell’Università degli Studi di Torino.

Al termine della giornata, prima di dare appuntamento alla terza edizione del convegno, Roberta Lamacchia, Direttore Operativo di Promomedia ha premiato le promoter e merchandiser che hanno ottenuto i migliori risultati con “Professione Promoter Loyalty” il programma di fidelizzazione e formazione continua riservato alle risorse del team Promomedia.