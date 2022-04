Linkontro di Nielsen IQ cambia tema e si prepara al ritorno in presenza dal 19 al 22 maggio in Sardegna

NielsenIQ rivede la nuova edizione de Linkontro, l’iconica manifestazione che da oltre 35 anni riunisce la comunità del largo consumo, aziende e manager, per tracciare la strada verso il futuro del nostro Paese evidenziando i segnali di cambiamento e condividendo nuove idee.

L’evento, già annunciato lo scorso febbraio, cambia titolo in “Il tempo dell’incertezza. Governare la complessità del presente, costruire il futuro. Con coraggio” e torna al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) dal 19 al 22 maggio.

La scelta di cambiare il tema dell'evento, è spiegata in una nota presente sullla pagina web dedicata all'appuntamento, dove è possibile anche consultare l'agenda della tre giorni. "II tema dell’edizione 2022 è stato rivisitato alla luce dei recenti avvenimenti", è la frase che spiega il cambio di rotta dell'edizione 2022 del Linkontro, la cui organizzazione non ha potuto non tenere conto dell'inizio della guerra in Ucraina, della minaccia dell'inflazione e del ridisegno dei sistemi economici in atto.

In un periodo in cui due drammatici eventi, la pandemia e la guerra alle porte dell’Europa, in particolare, hanno cambiato i percorsi e le traiettorie di sviluppo, è forte la voglia di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere idee e visioni.

"Viviamo nel tempo dell’incertezza: i cambiamenti per le persone e per le imprese saranno profondi e inediti, le strategie di sviluppo rallentate, il futuro ci sembrerà meno prevedibile, ma la nostra certezza è che siamo chiamati a costruire oggi per il domani", recita un comunicato diffuso da Nielsen IQ.

In occasione dell’evento, relatori di prestigio avranno il compito di trasferire visioni ed esperienze. Imprenditori e manager si confronteranno per disegnare insieme la mappa del nuovo futuro.

“Siamo felici di poter tornare in Sardegna, nella sede storica de Linkontro e di poterci ancora una volta confrontare per condividere riflessioni e strategie sul presente e su futuro delle nostre aziende - commenta Luca De Nard, Amministratore Delegato di NielsenIQ Italia -. I recenti avvenimenti internazionali sottolineano la necessità di un cambio di rotta nelle decisioni aziendali ed economico-sociali. Il tema scelto per l’edizione 2022 darà quindi enfasi alle strategie future per superare questo incerto momento del nostro presente”.