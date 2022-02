Torna dopo i due anni di pandemia, Linkontro Nielsen, dal 19 al 22 maggio al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

Il tema di questa edizione sarà “Fare bene, stare bene”: gli ultimi due anni segnati dalla diffusione del Covid-19 hanno fatto emergere una necessità di cambiamento. La ricerca di benessere influenza i comportamenti: le scelte di consumo sono, così, sempre più sensibili alle problematiche ecologiche, di giustizia sociale e animaliste, così come la scelta della casa e del luogo in cui vivere o dei mezzi con i quali spostarsi.​

Durante l'evento ci sarà modo di riflettere su modelli di leadership positiva nelle aziende capaci di ispirare e coinvolgere, aumentando il benessere di lavoratori e consumatori, e di trovare idee nuove che aiutino a pensare in modo smart, superando stereotipi e pregiudizi. ​

Linkontro

Linkontro è l’appuntamento della comunità del largo consumo che si riunisce ogni anno per un aggiornamento professionale e per tracciare la strada verso il futuro prossimo. L’evento ha una durata di 4 giorni e si svolge in Sardegna presso il Forte Village Resort, ospitando circa 600 manager in rappresentanza di oltre 200 aziende.​

L'evento nasce per intercettare i segnali di cambiamento del settore.​

Linkontro è una iniziativa voluta da Nielsen che da oltre 30 anni ne guida la realizzazione.​

