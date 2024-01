Best Brands, presentata la nona edizione dedicata alle ‘United Generations’

E’ stata presentata mercoledì a Milano la nona edizione italiana di Best Brands, la classifica indipendente che ogni anno premia le migliori marche analizzando quote di mercato e preferenze dei consumatori.

Il progetto, lanciato nel 2004 in Germania da GfK e Serviceplan Group, è patrocinato in Italia da UPA e sostenuto dai partner fondatori Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux, ADC Group. Da quest’anno, ai partner si è aggiunta anche Community, società specializzata nella creazione, gestione e difesa della reputazione di imprese e istituzioni finanziarie (nonché di personaggi pubblici: l’agenzia sta infatti seguendo Chiara Ferragni dopo il “pandoro-Gate”).

Presso la sede di UPA sono state raccontate tutte le novità dell’edizione 2024 dell’iniziativa, che quest’anno è caratterizzata dal tema "United Generations of Best Brands" e culminerà nel gala di premiazione che si terrà il 20 marzo presso gli Studi Rai di via Mecenate a Milano.

Best Brands 2024, le novità

Dopo i saluti del presidente UPA Lorenzo Sassoli de Bianchi, che ha stilato un positivo bilancio della manifestazione da sempre sostenuta dall’Associazione (e con cui a margine abbiamo parlato del "caso Ferragni"), è stato Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia, ad approfondire il tema dell’edizione 2024, il cui titolo si riferisce all’esigenza per le marche di “rigenerare” il proprio modo di comunicare in un mondo in cui le generazioni si succedono rapidamente.

“La multigenerazionalità è una realtà che non possiamo più ignorare – ha detto Ghelardi -. In un mondo sempre più interconnesso, le persone di tutte le età interagiscono tra loro, condividono valori e aspirazioni. I brand che vogliono essere rilevanti per il futuro devono essere capaci di intercettare lo spirito del tempo e di comunicare potenzialmente con tutte le generazioni. Per farlo, devono saper innovare, promuovere sostenibilità e inclusione, valorizzare le differenze e creare legami autentici. Siamo di fronte ad una sfida, ma anche ad un’opportunità. I brand che sapranno coglierla saranno quelli che costruiranno il futuro”.

Come ogni edizione, anche quest’anno Best Brand evolve e si innova in coerenza con il titolo di ogni edizione. Ed è stato Enzo Frasio, Amministratore Delegato per il business congiunto di NielsenIQ e GfK Italia, a illustrare le novità dell’edizione 2024 della ricerca, che si svolge coinvolgendo 5.000 consumatori per complessive 15.000 valutazioni.

Alle due classifiche storiche "Best Product Brand" e "Best Growth Brand", che premiano i migliori prodotti e la crescita anno su anno, dal 2024 si affiancano altre tre nuove classifiche. "Best Service Brand" premierà i migliori brand di servizi, mentre “Best Momentum Brand” sarà dedicata alle marche che presidiano maggiormente i temi che riguardano il prossimo futuro. Infine, la classifica speciale di questa edizione sarà “Best Generation Brand” che premierà le marche in grado di parlare a tutte le generazioni.

Le date di Best Brands: il 20 marzo premiazione e gala, il 6 maggio appuntamento al Mudec

La presentazione, nel corso della quale verranno svelati i risultati dell’indagine, si terrà nell’evento in programma il 20 marzo presso gli Studi Rai di via Mecenate a Milano. Nel corso della serata sarà annunciato anche l’Innovation Award 2024 sostenuto, a partire da questa edizione, anche da Teads, azienda nota per le soluzioni nel settore della pubblicità digitale.

Il premio viene assegnato alla marca che ha dimostrato di aver apportato un contributo significativo all’innovazione nel marketing, attraverso utilizzo di nuove tecnologie, strategie o idee e si aggiudica 120.000 euro in spazi pubblicitari di IGPDecaux, 24 ORE System e Teads. A seguire il Gala 2024, allestito con Pasta Armando presso le Officine del Volo.

Il 6 maggio al Mudec sarà infine presentato il Libro Tre, pubblicazione che rappresenta l’apice dell’operazione culturale Best Brands Club, il think tank realizzato in collaborazione con 24 ORE System e Rai Pubblicità.