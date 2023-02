Nel 2022 le famiglie italiane hanno speso online oltre 2 miliardi di euro. L’analisi di NielsenIQ

Un nuovo studio di NielsenIQ getta luce sull’andamento del settore ecommerce nel nostro Paese, rivelando un giro d’affari generato dalla spesa online delle famiglie italiane nel 2022 di oltre 2 miliardi di euro.

Secondo il report, che ha fotografato mensilmente l’andamento a consuntivo dei consumi e delle abitudini di acquisto delle famiglie italiane in relazione agli acquisti online, il fatturato progressivo – dall’inizio dell’anno a fine dicembre 2022 – dell’ecommerce è aumentato del 10,5% rispetto al 2021. Il comparto in Italia è cresciuto più velocemente rispetto al canale offline – sia nel progressivo sia nel singolo mese di dicembre – e precisamente di una volta e mezzo.

I dati evidenziano che, volgendo lo sguardo all’anno appena concluso, la performance migliore per l’ecommerce si è registrata nel terzo trimestre (luglio, agosto e settembre), periodo in cui le vendite sono cresciute del +21,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel trimestre considerato, le regioni del Nord-Ovest, cioè Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta hanno contribuito – in valore assoluto – alla crescita del settore quasi 4 volte in più delle regioni di Sud, cioè Abruzzo, Molise Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, raggiungendo un fatturato incrementale di 37,2 milioni di euro, contro i 10,6 milioni di euro dell’altra area.

Considerando poi le vendite del settore online per ogni singola settimana, il fatturato medio settimanale del 2022 è stato pari a 38,6 milioni di euro (+3,6 milioni rispetto all’anno precedente).

Il record di vendite si è registrato nella settimana del Black Friday (21-27 novembre 2022), con un fatturato di 55,5 milioni di euro. Subito dopo si colloca la settimana precedente al Natale (12-18 dicembre 2022) con ricavi da 49,6 milioni di euro. Nel mese di luglio, invece, si è registrato l’incremento di acquisti online più alto rispetto al 2021 (+35,7%).

Per quanto riguarda i volumi, se a totale Omnichannel risultano leggermente negativi (-0,3) nel progressivo, nel canale ecommerce crescono invece del 5,1%.

Le performance della spesa online a dicembre 2022

Considerando il solo mese di dicembre, l’analisi di NielsenIQ rivela che il fatturato dell’ecommerce è pari a 215 milioni di euro, in crescita dell’11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre il settore raggiunge una quota pari al 2,3% sul Totale Italia Omnichannel del Largo Consumo Confezionato sia nel progressivo, sia nel solo mese di dicembre 2022.