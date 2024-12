La scelta dei regali di Natale si fa sempre di più con l'intelligenza artificiale. Lo studio di Pro Web Consulting

Sono sempre di più gli italiani che cercano, e spesso comprano online, i regali da mettere sotto l’albero, ma non si limitano a interrogare Google: studiano le nuove tendenze sulle piattaforme social, come TikTok per i più giovani, sui marketplace come Amazon, oppure fanno fare tutto il lavoro all’intelligenza artificiale. Le regioni più attive sono Lombardia, Lazio, Veneto e Campania.

Anche dal punto di vista quantitativo, c'è una crescita importante: secondo uno studio di Pro Web Consulting, l’agenzia di Digital Marketing di Cerved Group, tra il 25 novembre e il 1° dicembre le ricerche sul web di articoli da regalare sono aumentate di circa il 50% rispetto allo stesso periodo del 2023, dimostrando anche - complice probabilmente il grande successo del Black Friday - che quest’anno si è partiti con notevole anticipo.

Le analisi effettuate tramite strumenti di AI come ChatGPT, Copilot e Claude hanno poi evidenziato un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che all’oggetto preferiscono regalare l’esperienza: tra i regali per i partner, ad esempio, l’intelligenza artificiale suggerisce attività condivise come weekend romantici e di relax, magari in una spa, corsi di cucina di coppia, cene di lusso o degustazioni di vini, oppure ancora tecnologia abbinata a esperienze, come lo smartwatch per attività di fitness condivise, o la macchina del caffè di design per affrontare insieme la nuova giornata.

Per la famiglia, i figli soprattutto, prevalgono invece le attività educative come il campo estivo tematico (ben 4.000 ricerche mensili su Google), il corso di teatro per bambini, il workshop di fotografia per adolescenti, oppure gli abbonamenti digitali per servizi streaming (130.000 ricerche mensili, in aumento anno su anno), gli ingressi a parchi divertimento (123.000), l’abbonamento a spazi di coworking per giovani adulti, esperienze formative come viaggi all'estero per apprendere una lingua, corsi di produzione musicale o sessioni di career coaching (12.600 ricerche mensili).

Venendo a TikTok, si nota come - nel periodo preso in considerazione - a dominare siano state le categorie Beauty, Tech e Food&Beverage, a partire dai prodotti di lusso per la cura della pelle (#skincare: 4.000 post) e la profumeria di alta gamma, fino agli smartphone più costosi e ai loro accessori, o alle smart Tv, mentre nel cibo domina tutto ciò che è artigianale: cioccolato (#cioccolato: 2.000 post con trend +1), pasticceria tradizionale, dolci natalizi.

Il settore tecnologico la fa da padrone anche su Amazon, in particolare per gli accessori: stando all’analisi dei top 100 prodotti per categoria e confrontando i dati mese su mese, le ricerche delle cuffie wireless e degli auricolari Bluetooth sono cresciute del 67%, suggerendo un forte interesse per tecnologie che uniscono utilità e lifestyle; seguono le videocamere di sorveglianza (+30%) e i dispositivi per smart home (+24%). Nel settore beauty e cura della persona, numerosi articoli mostrano un aumento costante, come la skincare di alta gamma, la crema per le mani (+110%), i trucchi (+20%), la crema idratante per il viso (+45%).

Ma la regina indiscussa del Natale 2024 è la friggitrice ad aria (2 milioni e 200.0000 ricerche mensili, +32% di crescita), seguita a grandissima distanza da altri strumenti per la casa come la scopa elettrica senza fili (231.539 ricerche, +21% di crescita) e i piccoli elettrodomestici (+167%). Non potevano mancare videogiochi e console, anch’essi con aumenti a due cifre.