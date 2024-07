Ecommerce: i numeri di un settore che si sta affermando anche grazie al digital marketing

La digitalizzazione ha cambiato profondamente le abitudini dei consumatori, creando nuove opportunità di business e di crescita per le imprese che vendono i propri prodotti anche online attraverso un sito ecommerce. In base alle previsioni dell’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, nel 2024 gli acquisti online raggiungeranno i 38,6 miliardi di euro in Italia, con una quota di mercato stabile dell’11% rispetto ai consumi totali.

Si tratta di un incremento del 6% per i consumi online rispetto al 2023, pari a circa 2,2 miliardi di euro, con una crescita più contenuta rispetto al 2023 quando il settore registrò un aumento del 9%.

Nonostante una tendenza positiva, il commercio elettronico in Italia offre ampi margini di sviluppo alle imprese di tutti i settori, soprattutto alle aziende che vogliono migliorare il proprio grado di internazionalizzazione. Tuttavia, trattandosi di un mercato sempre più maturo e competitivo, è fondamentale sfruttare bene strumenti indispensabili per la crescita online come il digital marketing.

La crescita dell’e-commerce in Italia

Il mercato dell’e-commerce in Italia registra una crescita costante: secondo l’Osservatorio eCommerce B2C, nel nostro Paese ci sono 33,7 milioni di acquirenti digitali, consumatori che soltanto nel primo trimestre 2024 hanno ricevuto 186 milioni di pacchi, un risultato in aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del

2023.

Dall’altro lato, invece, si registrano 88mila aziende con un sito ecommerce, localizzate soprattutto in tre regioni italiane: Lombardia (18,6% del totale), Lazio (12,1%) e Campania (12%). Un dato interessante riguarda il livello di internazionalizzazione, infatti mentre per il 63% delle imprese che possiedono un portale di vendita online è basso o medio-basso, per il 24,5% delle aziende con un ecommerce è alto o medio-alto rispetto a una media nazionale del 9,7%.

Tra i settori più performanti del 2024 nel mondo del commercio elettronico, in base alle stime realizzate dall’Osservatorio, ci sono l’Arredamento e home living il comparto dell’Auto e ricambi e il Food&Grocery.

L’importanza del digital marketing per vendere online

Come sottolineato anche dagli esperti di Nety Digital Marketing Agency, per il successo di uno store online è necessario confrontarsi con un bacino di consumatori molto più esigente e attento rispetto al passato. Inoltre, in quasi tutti i settori esiste una forte competitività. Per emergere, bisogna mettere a punto una strategia di marketing efficace.

Il digital marketing comprende tutte le attività di analisi e promozione di un ecommerce volte ad acquisire clienti, garantire la sostenibilità del business, creare un

brand forte e differenziarsi dalla concorrenza. Le strategie applicate al mondo ecommerce consentono di ottenere risultati importanti, riducendo il rischio di errori che possono danneggiare il business e la reputazione dell’azienda, e permettono di lavorare al meglio sulla fidelizzazione dei clienti, ad esempio migliorando la customer experience e l’omnicanalità, supportando il processo di internazionalizzazione.

Tutti gli strumenti del digital marketing

Per far conoscere un sito ecommerce è fondamentale investire nella pubblicità online, un mercato cresciuto in maniera significativa negli ultimi anni. Secondo l’indagine dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano, l’internet advertising ha raggiunto i 4,8 miliardi di euro in Italia nel 2023, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente, raccogliendo circa la metà degli investimenti complessivi delle aziende in pubblicità.

Con una quota di mercato del 48%, infatti, l’internet advertising ha raggiunto i ricavi pubblicitari ottenuti complessivamente dalla TV (37% del mercato), dalla stampa (7%) e dalle radio (4%).

La dinamicità e l’ampiezza del digital advertising mostra tutta la complessità che le aziende devono affrontare oggi per comunicare online e promuovere il proprio sito ecommerce, senza sottovalutare l’impatto delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e delle nuove tendenze come il social commerce. Il digital marketing, infatti, è un sistema complesso ma fondamentale per le imprese che vogliono vendere online, in quanto consente alle aziende di trovare nuovi clienti in target, personalizzare l’esperienza di acquisto, valorizzare anche i canali offline e raggiungere gli obiettivi prefissati di fidelizzazione dei consumatori e di vendita.

Per farlo è possibile ricorrere a numerosi strumenti, come il social media marketing, il digital advertising, la SEO e l’email marketing. Inoltre, l’online marketing aiuta a pianificare strategie per ecommerce più complete ed efficaci, ad esempio lavorando sull’integrazione di software di magazzino e fatturazione, l’implementazione di metodi di pagamento più convenienti e sicuri, l’ottimizzazione del catalogo dei prodotti e il monitoraggio delle performance. Serve però il supporto di professionisti competenti.