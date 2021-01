Audiweb Week: bene i siti di cucina, costume e sport dal 21 al 27 dicembre 2020

Flessione “stagionale” per parte dei siti della categoria News & Information, con dati in crescita per quelli dedicati al mondo del Food & Cooking, costume e sport: sono queste le evidenze emerse dal report Audiweb Week con i dati dell'audience online per gli editori iscritti alla rilevalzione della settimana tra il 21 e il 27 dicembre 2020.

Crescono i siti di cucina. Il Corriere della Sera è il sito più letto

Questa periodo di rilevazione riflette un momento in cui generalmente si tirano le somme dell’anno che si sta chiudendo e iniziano i preparativi per la pausa natalizia. Un periodo solitamente contrassegnato da una flessione dei contenuti online dedicati alle notizie e all’informazione e dall’incremento di quelli dedicati al mondo della cucina o ad articoli di costume e attualità, fatto salvo eccezioni legate ad avvenimenti particolari – come nel caso, in questa settimana di rilevazione, del terremoto registrato in Sicilia tra il 22 e il 23 dicembre e dell’ondata di maltempo che si è abbattuto sull'Italia.

Infatti, confrontando i dati di questo report con l’audience online della settimana tra il 9 e il 15 novembre, le variazioni dei dati “Text”, quelli che riguardano le pagine testuali, indicano un calo diffuso per gran parte dei siti iscritti alla rilevazione, ad esclusione di alcuni tra i Brand degli editori che offrono contenuti dedicati al mondo food & cooking, in vista delle preparazioni natalizie, ad articoli di costume o dedicati alle idee regalo e ai sommari di fine anno.

In controtendenza con le variazioni negative di parte dei siti della categoria News & Information - come specificato, tipiche di questo periodo - in questa settimana natalizia alcuni Brand “geo local” presentano dati in crescita dipendenti da diverse notizie di interesse regionale, come nel caso del terremoto in Sicilia o di cronaca locale.

Si riscontrano variazioni positive dell’audience online di diversi brand iscritti della sotto-categoria “Sports” che hanno visto crescere l’interesse degli utenti in occasione della disputa delle ultime partite del 2020 del campionato di calcio di Serie A, mentre nella settimana di confronto (9-15 novembre) non erano previste partite.

Tra i siti, i più letti sono Corriere della Sera con 14 milioni di utenti unici, La Repubblica con 13 milioni e TGCom24 con 12 milioni, seguiti da IlMeteo, Fanpage e Il Messaggero. A seguire la tabella con i dati (clicca sull'immagine per ingrandire):

(clicca sull'immagine per ingrandire)

Video, Fanpage è il sito più visto

Per quanto riguarda i dati Video, anche in questo caso si riscontra una generalizzata flessione “stagionale” dell’audience online dei Brand degli editori iscritti alla rilevazione.

Rispetto alla precedente settimana analizzata (9-15 novembre 2020), si registrano variazioni positive determinate dal periodo natalizio che favorisce i contenuti culinari, oppure da avvenimenti legati al maltempo che hanno condizionato l’andamento sulle notizie meteorologiche e, come visto per i contenuti Text, al mondo del calcio nazionale che, invece, nella settimana di confronto era in pausa.

Per quanto riguarda i brand, Fanpage è il sito più visto con 6,3 milioni di utenti unici, seguito da TGCom24 con 4 milioni e Mediaset Play con 2,8.

A seguire la tabella con i dati (clicca sull'immagine per ingrandire):

(clicca sull'immagine per ingrandire)