Zalando va on air con la nuova pubblicità “Beauty a modo tuo”. Firma Hello

Zalando lancia in Italia la campagna "Beauty a modo tuo con Zalando" firmata dall’agenzia Hello. La comunicazione è incentrata sulla categoria beauty con protagonisti Levante, Serena Brancale e Venerus.

La pubblicità è attiva dal 10 giugno fino alla fine di agosto in radio (tra cui, per esempio, Radio 105, R101 e Radio Italia) e in digitale (lo spot sarà trasmesso su Spotify, META, Instagram e TikTok). Nell’ambito della campagna, Serena Brancale darà anche voce allo spot radiofonico di Zalando. La pianificazione è a cura di Dentsu.

La campagna segue il rientro “a casa” di ciascuno di loro, Levante in Sicilia, Serena Brancale in Puglia e Venerus in Friuli-Venezia Giulia, mettendo in luce come lo stile unico di bellezza per cui sono conosciuti oggi sia sempre stato parte di loro, li renda unici e rappresenti una connessione con le loro città di origine, tanto da poter essere considerato un primo segnale del loro futuro successo. La campagna, che mette al centro la categoria beauty di Zalando in relazione alle storie dei talent, ha l’obiettivo di ispirare i clienti non solo a seguire le tendenze, ma ad essere sé stessi e a dare voce alla propria storia.

Guarda il video:

La campagna mostra Levante, Serena Brancale e Venerus nei loro luoghi di origine durante l'estate, mentre interagiscono con i loro vicini. Ciascuna storia racconta come il beauty sia un elemento chiave dell’espressione di sé e della loro unicità, qualcosa che celebra la loro personalità e li distingue, rimanendo membri chiave delle loro comunità.

L'Italia rappresenta uno dei mercati beauty più grandi in Europa e la campagna mira ad avvicinare i clienti italiani ancora di più a questa categoria. Riccardo Vola, General Manager Italia e Spagna, commenta: “Credo che Zalando sia in una posizione unica per cogliere le opportunità dell'e-commerce nel mercato italiano del beauty. Una campagna come questa e la collaborazione con talent così noti e fedeli a loro stessi come Levante, Serena Brancale e Venerus, ci permette di entusiasmare i clienti interessati e far sì che scoprano gli articoli e la selezione ricercata che Zalando ha da offrire”.

ECCO I CREDITI DELLA CAMPAGNA ZALANDO

Sono diversi i professionisti che hanno preso parte al progetto

Agenzia creativa: This is Hello