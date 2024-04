Turismo, ecco “Campania. Divina”: Alessandro Gassmann è il volto della nuova pubblicità della Regione

Ha preso il via la campagna promozionale istituzionale "Campania. Divina": una comunicazione fortemente voluta dalla Regione per promuovere a livello nazionale e internazionale l'immagine turistica del territorio e presentata la scorsa settimana in conferenza stampa dal Presidente Vincenzo De Luca.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2024, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

Nello spot, alcune delle più belle immagini della regione: dal castello aragonese di Ischia ai vicoli del centro di Napoli, dagli scavi archeologici di Pompei alla Reggia di Caserta, dai colori di Procida ai panorami della costiera amalfitana e sorrentina. Il tutto è accompagnato dalla narrazione e dal volto di Alessandro Gassmann, attore protagonista di una delle serie Tv girate a Napoli di più grande successo, "I Bastardi di Pizzofalcone", realizzata proprio col supporto della Regione Campania.

Non sono però mancate le polemiche. Attorno allo spot, infatti, è montata negli ultimi giorni la diatriba su alcune “mancanze”, lamentate dagli spettatori e dagli abitanti della regione, su alcune bellezze della Campania non riportate nelle immagini del film pubblicitario.

Non si è fatta attendere la replica del governatore De Luca, che ha riferito: “Vorrei ricordare che questo spot è nato su Ischia, quando c’è stata l’alluvione abbiamo avuto una riunione con i sindaci perché rischiava di saltare tutto il programma turistico. Mancano tante parti della regione, ma vedremo di produrre altro materiale di promozione per incentivare anche presenze delle aree interne in altre zone meno conosciute”.