Pubblicità: Milano al centro del nuovo spot Head & Shoulders

Milano è la città protagonista della nuova pubblicità di Head & Shoulders, il brand di P&G che parla di forfora in modo divertente e ironico per mostrare a tutti gli italiani, nei loro diversi accenti da Nord a Sud della Penisola, la sua “innovativa formulazione che assicura fino al 100% di protezione dalla forfora”.

Partita da giugno con le prime tappe dedicate a Lazio, Campania, Sicilia e Puglia, la versione lombarda della campagna è on air e online con un piano a 360 gradi che include tv (con spot da 20’’ e 10’’), digital e influencer, e che sta portando il viaggio di Head & Shoulders sulle principali reti televisive nazionali e su Instagram, YouTube e TikTok, con due diverse tappe ogni mese. La creatività è di VML Italy.

Nello spot, nella sala riunioni di un grattacielo, il manager seduto a capotavola esclama, con un forte accento milanese: “Ma questa ti sembra una chart di business plan?”, rivolgendosi con fare contrariato al protagonista, in evidente difficoltà. Fortunatamente l’occhio del manager cade sul flacone di Head & Shoulders, che fa capolino dalla borsa porta pc del protagonista: “Head & Shoulders? Non sapevo avessi la forfora!”. Ed è proprio la risposta soddisfatta, “Non ce l’ho, la prevengo!”, a salvare la situazione.

“Questa campagna rappresenta un passo in avanti nella comunicazione di Head & Shoulders: per la prima volta abbiamo declinato la campagna europea “I Don’t” nella realtà quotidiana degli italiani riprendendo i tratti distintivi propri di ogni regione con un pizzico di ironia. Per farlo, abbiamo adottato un particolare trattamento registico che ci ha permesso di attraversare tutta la Penisola: gli spot sono stati realizzati su un set virtuale combinando elementi reali e non, con attori che hanno recitato nel dialetto della propria regione d’origine”, spiega Valeria Consorte, Vice President Beauty Care P&G Italia.

Il nuovo spot Head & Shoulders: i crediti